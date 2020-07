PREMINUO NAM JE DEČKO '94. GODIŠTE, BIO JE ZDRAV: Stevanović izneo alarmantne podatke

Preminuo nam je dečko '94. godište, bez hroničnih bolesti.

- To su strašne stvari, ali i dalje kod mene na Voždovcu svakog dana gledam da se mladi okupljaju u zgradama, u grupama voze liftovima, jedni do drugih, niko maske ne nosi. Klinika je puna mladih ljudi, ali mnogi u Srbiji to i dalje ne shvataju.

Ovako direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu Goran Stevanović objašnjava novonastalu situaciju, dodajući da je krajnje zabrinut zbog perioda koji nam tek predstoji.

Najviše problema ima upravo sa mladima koji se ne obaziru na mere i misle da virus nema nikakve veze sa njima.

- Stariji su shvatili poruku i zbog toga sa njima postoji sve manje problema. Čuvaju se, za razliku od njihovih mlađih ukućana, koji su upravo zbog toga već danima na udaru virusa. Nakon što se Infektivna klinika napunila pacijentima koji su njihovo godište, sa teškim simptomima kovida-19, krajnji je momenat da deca i mladi ozbiljno shvate kakva opasnost im preti - kaže direktor Infektivne klinike.

Da li je od početka trebalo više upozoravati i mlade ljude, umesto toga što se govorilo da su oni najčešće samo prenosioci bez simptoma, doktor Stevanović odgovara da je to više puta pokušano, ali da mladi često imaju "selektivni sluh" za takve stvari.

- Od početka se znalo, neće svi završiti u bolnici, ali neki od njih sigurno hoće. Neki mladić ili devojka neće osetiti ništa, ali hoće njihovi ukućani. Zar to nije dovoljan razlog da konačno više poštuju sve mere, drže distancu i nose maske - pita se doktor Goran Stevanović.

Na pitanje da li je ovo isti virus koji smo imali u martu i aprilu, koliko se promenio i da li je mutirao, kaže da o tome ne može da se razgovara u trenutku, pre urađenih studija koje bi to potvrdile.

- Nekome se čini da je oslabio, nekom drugom da je nikada jači. Ni za jedno ni za drugo ne postoji dokaz. Da bismo tvrdili da je kovid-19 sada ojačao, morali bismo da uradimo dugoročnu studiju koja bi uključivala genetska i laboratorijska ispitivanja, istovremeno sa mnogim drugim istraživanjima. Dok to ne uradimo, sve je na nivou subjektivnog utiska i nagađanja - kaže dr Stevanović.

Ako virus kovid-19 u Srbiji nije izmenjen, pitali smo doktora Stevanovića šta se to kod pacijenata na Infektivnoj klinici prema njegovom mišljenju promenilo u odnosu na april,

- Glavna razlika je to što je sada mnogo više zaraženih, a samim tim značajno više ljudi sa teškom kliničkom slikom. Kada imate 10 zaraženih u celoj Srbiji, jedan će imati teške simptome. Ako ih imate 15.000 ili 20.000, računajte sami koliko njih je za hospitalizaciju. Zbog toga je u ovom trenutku stanje alarmantnije u odnosu na april - objašnjava dr Stevnović.

