A REKLI SU DA ĆE OVO LETO BITI NAJTOPLIJE U ISTORIJI Objavljena detaljna prognoza za ostatak jula i avgust! Ovo nas čeka

BEOGRAD - U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 30 stepeni, od petka se očekuje naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature, dok će u prvoj dekadi avgusta najviše dnevne temperature biti do 35 stepeni, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Meteorolog Branko Bjelić rekao je da će od 20. do 26. jula biti prosečno toplo i uglavno suvo vreme za ovo doba godine, sa jutarnjim temperaturama od 16 do 19 stepeni, a najviša dnevna biće od 26 do 31 stepen.

Bjelić je naveo da je od 23. do 25. jula u severnim predelima, kao i na planinama, u drugoj polovini dana moguća pojava kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom, pri čemu će biti uslova za vremenske nepogode praćenje olujnim vetrom i gradom.

foto: Beta/Miloš Miškov

Kaže da će oko 28. i 31. jula, kao i oko 3. i 8. avgusta u drugoj polovini dana biti uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove praćene grmljavinom u celoj Srbiji, kada je moguća pojava grada i olujnog vetra.

Naveo je da će od 27. jula do 10. avgusta u Pomoravlju i Podunavlju duvati umerena, čak i jaka košava. Bjelić kaže da će od 11. do 15 avgusta biti toplije, ali nestabilno vreme, uz prolazna naoblačenja koja će uslovitii pljuskove i grmljavinu u celoj Srbiji.

U tom periodu, napominje, jutarnja temperatura biće od 18 do 23, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni koliko se očekuje na istoku i jugu zemlje.

Prema prognozi RHMZ, sutra posle podne očekuju se kratkotrajni pljuskovima i grmljavina, najniža temperatura biće od 13 do 18 stepeni, najviša od 26 do 30 stepeni, dok se u toku noći na severu očekuje naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature.

foto: Beta/Miloš Miškov

Naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i padom temperature u petak, 17. jula, sa severa i zapada do kraja dana proširiće se na veći deo zemlje, dok se lokalno očekuju obilnije padavine za kratak vremenski period.

Samo će se u petak na istoku i jugoistoku veći deo dana zadržati suvo i toplo vreme, najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, najviša od 20 na severozapadu Vojvodine do 30 stepeni u Negotinskoj Krajini.

U subotu, 18. jula, biće promenljivo oblačno i sveže, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na istoku i jugoistoku, najniža temperatura biće od 13 do 18, najviša od 19 do 24 stepena, uz lokalnu pojavu grmljavina sa ili bez padavina.

Promenljivo oblačno i sveže biće i u nedelju, 19. jula, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, posle podne se očekuje ređa pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, najniža temperatura biće od 13 do 17, a najviša od 22 do 26 stepeni.

(Kurir.rs/Tanjug)

