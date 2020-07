ALARMANTNO! REZERVE KRVI NA MINIMUMU: Sve krvne grupe u deficitu, odziv davalaca drastično smanjen!

Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je danas da su rezerve krvi i dalje na minimumu, kao i da je krv svih krvnih grupa u deficitu. Kako navode, i posle apela koji je Institut za transfuziju krvi uputio građanima početkom nedelje, situacija se nije promenila, a odziv građana u Institutu i u ekipama na terenu je drastično smanjen, kao i broj ekipa na terenu koje je u ovom trenutku moguće realizovati.

Napominju da je kontinuirano snabdevanje komponentama krvi od vitalnog značaja za hitna stanja i vitalno ugrožene pacijente. Da bi sve potrebe u zdravstvenim ustanovama koje snabdeva Institut bile zadovoljene, u trenutnim okolnostima potrebno je svakog dana obezbediti minimalno 200 jedinica krvi.

Pozivaju se građani da pomognu da prevaziđu krizu u uslovima primene vanrednih mera i da se svakog dana obezbedi dovoljno krvi. Građani mogu da daju krv svakog radnog dana u Institutu, u ulici Svetog Save 39 od 7 do 19 časova, a subotom od 8 do 15 časova.

Takođe, krv se može dati i u Urgentnom centru radnim danima od 10 do 15 časova. Institut obaveštava građane i da će raditi i tokom narednog vikenda. Transfuziomobil će u subotu, 18. jula, biti u selu Jabučje kod Lajkovca od 8 do 10.30 časova, a zatim u Lajkovcu, kod pošte, od 11 do 14 časova.

U nedelju, 19. jula, transfuziomobil će biti postavljen u Lazarevcu ispred tržnog centra Stop Shop od 10 do 15 časova.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto ilustracija: Filip Plavčić)

