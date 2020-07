MRKA KAPA ZA GRČKU OVOG LETA, ČAK I AVIONOM: Grci produžili zabranu ulaska državljanima van EU

do 31. jula

ATINA - Grčka je produžila zabranu ulaska vazdušnim putem u zemlju do 31. jula državljanima zemalja koje nisu članice EU, saopštila je danas grčka vazduhoplovna direkcija (NOTAM).

Ta odluka doneta je nakon odluke EU da ukloni Srbiju i Crnu Goru sa liste kovid-19 bezbednih zemalja iz kojih je dozvoljeno putovanje, prenosi ANA i dodaje da je od zabrane putovanja izuzeto 12 zemalja i to Alžir, Australija , Kanada, Gruzija, Japan, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Južna Koreja, Tajland, Tunis i Urugvaj.

Svi letovi iz Albanije i Severne Makedonije, zbog povećanja slučajeva korona virusa, moći će da lete samo do atinskog aerodroma "Elefterios Venizelos" do 31. jula 2020. godine, dok se zabrana letova za Tursku i iz nje produžava do 1. avgusta.

Grčka Civilna vazduhoplovna direkcija (CAA) obavestila je putnike.

