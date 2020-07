DA BI SE IZBEGLI REDOVI: Uskoro zakazivanje za testiranje na korona virus na Institutu Torlak

Odgovarajući na pitanje novinara da li će biti uvedeno elektronsko zakazivanje Lončar je rekao da ti ljudi nisu prioritet, pošto se ostali testiraju u kovid ambulantama i drugim zdravstvenim ustanovama.

Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić Tepavčević kaže da i sada postoji zakazivanje kada je reč o Torlaku, ali da je problem što ljudi dolaze i čekaju "pa ako im prođe", zbog čega se prave redovi.

"To su uglavnom putnici u međunarodnom saobraćaju, pošto neke zemlje zahtevaju negativan test, dok oni koji imaju simptome idu da se testiraju kovid ambulantama i bolnicama", rekla je ona.

Lončar je izjavio da se preporuke o radu od kuće na lokalnom nivou sprovode još od prvog talasa pandemije virusa Covid-19, te da se to sprovodi i sada ukoliko to dozvoljava opis posla.

On je na pitanje da li su vlada ili resorna ministarstva dali preporuke za rad od kuće jedinicima lokalne samouprave, a ako nisu da li planiraju da ih daju, a zamenica direktora Batut Darija Kisić Tepavčević je dodala rad od kuće ima smisla kao preventivna mera, ali da to zavisi i od same ustanove i institucije, kao i od toga o kakvoj vrsti posla je reč.

Naglasila je da je sada vreme godišnjih odmora, da su ustanove i na osnovu tog principa smanjili koliko su mogli kapacitete rada i radnika koji dolaze na radnom mestu.

"Preporučeno je da se smanji broj osoba koji obavljaju poslove iz kancelaraije, ali moraju sve poslove da su obave", kazala je Kisić Tepavčević i podsetila da su u ovom trenutku upravo zdrastveni radnici najumorniji, ali da za njih ne postoji bilo kakva mogućnost za odmor u narednom vremenskom periodu.

Kako je kazala, čitav niz državnih službi mora da radi i funkcioniše, ali takođe izrazila saglasnost za smanjenje broja radnika kako bi se smanjila mogućnost prenosa infekcije.

(Kurir.rs/Tanjug)

