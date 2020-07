TRI KLJUČNE STAVKE KOJE SPASAVAJU ŽIVOT: Ako dođemo u situaciju da nam opet treba POLICISJKI ČAS, svedoci smo KATASTROFE

Sve veći broj zaraženih korona virusom i pacijenta na respiratorima, kao i činjenica da od početka ovog meseca skoro svakodnevno imamo dvocifren broj preminulih od posledica kovida-19, doveli su do toga da se ponovo spomniju policijski čas, karantin, "zaključavanje", vanredno stanje... Ako to toga i dođe, to će značiti samo jedno - svi ćemo biti svedoci katastrofe.

Sudeći po izjavama ljudi iz struke, ako se ovakve drastične mere ponovo primene, najmanji problem će nam biti sedenje kod kuće.

U preopterećenim kapacitetima po bolniciama, čemu smo veoma blizu, može da se desi da lekari budu prinuđeni da biraju kome će da pruže pomoć.

- U slučaju da dođe do kolapsa zdravstvenog sistema nema druge mere osim karantina. Zamena za zaključavanje je nošenje maski - istkao je pre desetak dana epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon.

I drugi članovi Kriznog štaba kao i premijerka Srbije Ana Brnabić na njegovom čelu, upozoravaju, naročito posledjih nekoliko dana, da je uvođenje vanrednog stanja jedna od opcija s obzirom na činjenicu da je zdravstveni sistem već sada poprilično opterećen.

Scenario koji najviše plaši je slika kada bi svi bolnički kapaciteti bili iscrpljeni, a ni lekara ne bude više dovoljno da adekvatno zbrinu sve pacijente.

foto: EPA/Andrea Fasani

- Izabrali smo da se borimo na jedan drugačiji način, a sigurno je najefektivnija borba kada se uvede vanredno stanje i zabrana kretanja i tako fizički onemoguće kontakti između ljudi što posle 14 dana daje bolju situaciju, manje zaraženih, a samim tim i u bolnicama manje ljudi - rekla je nedavno Ana Brnabić.

Ona je tada dodala da kao neko ko je na čelu Kriznog štaba nije potpuno odustala od policijskog časa, ali da sa tom odlukom mora da se slože svi članovi ovog vladinog tela i na taj način ponovo aktuelizovala tu temu od koje svi zaziru.

Brnabićkin stav je podržao i epidemiolog doktor Predrag Kon koji je rekao da nam vanredno stanje sada "nedostaje".

foto: Printscreen

- Prvog juna je bilo 18 zaraženih, četiri u Beogradu i sve je ukazivalo da će se to potpuno ugasiti. To je bilo neposredno pre donošenja odluke o smanjivanju svih mera. Sada se pokazuje koliko nam vanredno stanje "nedostaje". Da nije bilo vanrednog stanja ne bi mogli da radimo. Danas vidimo da ne možemo da pratimo kontakte i tvrdimo da su kontakti u samoizolaciji. To smo u vanrednom stanju mogli jer smo imali veliku pomoć policije i kontrolu toga. Time nisu morale da se bavi čitave epidemioloske službe – rekao je dr Kon.

Tri ključne stavke koje spašavaju živote Ono što je zajedničko u svim ovim izjavama je molba da se preventivne mere poštuju. A to je pre nekoliko dana najbolje objasnila epidemiolog dr Darija Kisić Tepavčević: - Osim opštih preventivnih mera, nema ničeg novog u vezi sa merama što možemo reći. Znači: nošenje maske, fizička distanca i pranje ruku i to nije "samo". Lekciju možemo da naučimo od populacije starijih koji su pokazali kako se može zaštiti - kazala je Kisić Tepavčević i istakla da ove tri mere i te kako sprečavaju širenje virusa.

Gojković: Preti nam scenario Italije i Španije

Na opterećenost zdravstvenog sistema upozorio je i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

On je ponovo juče upozorio da je zdravstveni sistem Srbije pred pucanjem i da nam preti scenario iz Italije i Španije, ukoliko svi ne budu poštovali propisane mere zaštite. Gojković je upozorio i da postoji opasnost da 5.000 ili 10.000 ljudi odjednom dođe u bolnicu.

foto: Kurir

- Krizni štab i zdravstveni sistem pokušavaju na sve načine da ne uvede Srbiju u karantin i vanredno stanje - istakao je on i dodao: "Zdravstveni sistem radi već pet meseci u ovom režimu, to je ogroman napor. Imamo zdravstvene radnike koji po dva, tri dana ne idu kućama. Znate kakav je to pritisak? Žrtvuju zadnju kap znoja da bi nekom pomogli, a onda imate ljude koji se tako ponašaju... - rekao je Gojković komentarišuću one koji ne nose maske i oglušuju se o ostale propisane mere.

Gojković je otvorio i još jednu važnu temu - a to je ko bi lečio sve zaražene pacijente.

- Dozovite se pameti, nemamo dovoljno lekara da vam pruže pomoć. Zdravsveni sistem je prenapregnut, blago rečeno - upozorio je on pre dva dana na pres konferenciji Kriznog štaba.

On se obratio, kako je rekao, u ime svih lekara: "Morate nam svima pomoći da bi zdravstveni sistem izdržao. Mi možemo otvarati hiljadu Arena, sajmova, ali nema tu ko više da leči. Jedina šansa nam je preventiva, prevencija i da svi poštujemo šta struka traži. Po svim proračunima u 7 do 10 dana bi ova uzlazna linija počela da pada - istakao je Gojković.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir