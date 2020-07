DOKTOR KON IMA DOBRE VESTI: U Beogradu i Srbiji dolazi do zaravnjanja krive, ali građani da i dalje budu odgovorni

Epidemiolog dr Predrag Kon izjavio je večeras da u Beogradu i Srbiji dolazi do zaravnjanja krive, ali je uprkos tome i dalje apelovao na odgovornost građana.

Dobra vest je da se u Beogradu zaravnjuje kriva koja predstavlja broj zaraženih od korona virusa, nema porasta poslednja dva dana, rekao je večeras epidemiolog Predrag Kon, ali i naveo da ipak nema tako dobre vesti i za celu Srbiju.

Dobra je vest samo za Beograd, ali je sitaucija i dalje nepovoljna da bi pričali previše dobro, mada jeste prvi dobar pokazatelj, rekao je Kon i istakao da je taj rezultat direktna posledica toga što su ljudi počeli da se pridržavaju mera.

Kon je na TV Pink kazao da ovaj nalet korona virusa neće brzo proći, bar još četiri nedelje, ali da će se nakon sledeće nedelje učiniti boljitak.

Upitan da li su protesti doprineli širenju virusa, on je rekao da mora da kaže da su sva okupljanja gde je puno ljudi na malom prostroru mesto rizika.

Protesti su poslednje okupljenje koje se desilo kada je virus bio u uzletu, što je bio nepovoljan trenutak i tu je postojala mogućnost da se ljudi zaraze, rekao je Kon.

Komentarišući greške u evidenciji broja pozitivnih i umrlih, Kon je rekao da ima rutinski sistem u nadzoru epidemije i centralizovano se šalje "Batutu".

U ovoj situaciji, kako je naveo, napravljena je na brzinu dodatna baza podataka, koja je solidno funkcinisala do sredine juna, kada su nastala ozbiljna "zagušenja", pa nije funkiconisala kao što se očekvialo.

Ističe da nema govora da su epidemilozi učestvovali u progrešnom iznosenju podataka i dodaje da je postojala uverenost da su članovi kriznog štaba imali dostupnost toj bazi.

On je demantovao svaki natpis da su članovi Kriznog štaba učestvovali u bilo kakvoj zaveri.

-To nije racionalno razmošljanje. Sve ono što ne pripada akademskoj komunikaciji odbacujem sa užasavanjem - naglasio je dr Kon komentarišući navode nekih medija koji su stavljali u kontest članove krizog štaba i diskutabilne podatke vezane za statisku koronavirusa u Srbiji.

Dr Kon kaže da su svi članovi Kriznog štaba do sada dali sve od sebe u brobi sa COVID-19. Kaže da su njegove porke u javnost samo reakcija na napde. Kaže da je zdravstveni sistem Srbije toliko elastičan da je fasciniran.

-Ovakav način širenja kapaciteta i razmišljanja funkcioniše dobro, u nekoj drugoj zemlji on bi pukao do sada. Ministra Lončara gotovo da ne znam, ali taj elsatičan sistem koji je stvorio i koji funkcioniše omogućio je da da sistem ne pukne. Sistem jeste na ivici pucanja, ali ne verujem da će se to desiti - isitče dr Kon. Kaže da od sledeće nedelje očekuje vidljive rezultate.

Dr Kon kaže da, da nije bilo vlasti koja je dala predlog da se proglasi vanredno stanje, ne bismo imali policijski čas, zatvaranje starijih od 65 godina, a da je sve to bilo efikasno. Ističe da je reakcija na prvi udar bila izuzetno efikasna, a da opuštanje daje loše rezultate i da će ostati upamćen istorijski.

- Mere koje su preduzete za same izbore nisu mogle da budu bolje, mere u predizbornoj kampanji su se znale, ali od preporuka nismo mogli dalje. Preporuke su uvek bile na snazi i kod nas građani drugačije reaguju na preporuke i ništa nije dovoljno efikasno kao vanredno stanje - kaže epidemiolog.

Ističe da bez "drila" nema brze reakcije, a za ovakve situacije moramo da se vežbamo.

Ističe da nismo u drugom talasu, već u drugom piku, a da je u suštini ovo samo terminologija, bez suštinskog značaja.

