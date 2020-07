LEPŠE VREME U PONEDELJAK: Pre podne oblačno, popodne sunčano, temperatura do 28 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će u ponedeljak biti toplije vreme, ujutro i pre podne oblačno, posle podne pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša od 25 do 28 stepeni.

U Beogradu će ujutro i pre podne biti umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano.

Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 16, a najviša oko 27 stepeni.

Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Savetuje se oprez srčanim bolesnicima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kod osetljivih osoba.

(Kurir.rs/Beta)

