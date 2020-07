DOKTOR KON RAZREŠIO KOJA JE VAKCINA NAJBOLJA PROTIV KORONE: Evo kada bi u Srbiji mogli da je očekujemo

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da ne postoji najbolja vakcina - ili je registrovana i za upotrebu ili nije. On je u Beogradskoj hronici Radio televizije Srbije, govoreći o oksfordskoj vakcini, gde je završena treća faza testiranja, rekao da se ta vest objavljuje pre nego što je saopštila Evropska medicinska agencija.

On je rekao da su norme koje su propisane u Srbiji stroge i da se mora završiti četvrta faza ispitivanja, tako da bi posle toga još pola godine moglo da se čeka na vakcinu. Odgovarajući na pitanje na osnovu čega će se doneti odluka o tome koja je vakcina najbolja, Kon je kazao je da ne postoji najbolja vakcina, već samo registrovana za upotrebu, ili ona koja to nije.

"Svaka vakcina može da bude umrtvljena, da koristi delove mikoorgaizma, sve su različite, bilo koja da postane zvanična, bilo koja je bezbedna za upotrebu", istakao je Kon.

Prema njegovim rečima, jedino što može da se prati je kolika je efikasnost ispoljena, da li reaguje stvaranjem antitela i koliko štiti od bolesti. Govoreći o tome koliko će vakcina da štiti, Kon kaže da nije govrio da je pitanje antitela diskutabilno, već se pojavljuju pojedinačni slučajevi da se javljaju reinfekcije.

"To je mali broj, uglavnom se smatra da je do 18 meseci zaštita, to će se ispitivati i to će imati uticaja na vakcinaciju", rekao je Kon.

(Kurir.rs/Beta)

