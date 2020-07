BEOGRAD JE NAJVEĆI RIZIK Kon: Ovo je TRAGEDIJA koja izaziva žaljenje! Sad se pojavljuju i OVI SLUČAJEVI

“Počeli smo da se stabilizujemo, ali smo i dalje u vrlo lošoj epidemiološkoj situaciji. Beograd je apsolutno najveći rizik. Ovaj virus razara ekonomiju, ubija ljude, izaziva depresiju”, rekao je dr Predrag Kon.

- Trebaće nam četiri nedelje da ovo spustimo, ne postoji čarobni štapić, to moramo da uradimo isključivo striktnim pridržavanjem mera. Kada virus nema gde, on gubi snagu - objasnio je Kon.

Član Kriznog štaba se osvrnuo na tragediju u Nišu gde su preminuli trudnica i njena beba.

- Ovo je tragedija koja izaziva žaljenje i pogađa, ali i opominje. Ni trudnice nisu pošteđene, nijedna grupa stanovništva nije pošteđena. Imamo ozbiljnu opomenu da o tome razmišljamo. Imamo tri trudnice od kojih je jedna završila tragično, rekao je Predrag Kon za Tv Prva.

foto: EPA/Janos Vajda

Kako je rekao “sada je mnogo veći broj mladih zaražen nego ranije”.

- Ukupno virus ne pokazuje velike promene da bismo mogli da tvrdimo da je mutirao. Mi smo ga nekad zvali virus iz Milana, švajcarski virus, sada ga u Italiji zovu srpski virus. Međutim, to nije dokazano. Utvrđen je veliki potencijal prenošenja tokom leta. Ni UV zračenje, ni visoka temperatura nisu pomogli u mestima kao što su slavlja, skandiranja, pevanje, glasna muzika, jači govor. Tu dolazi do stvaranja aerosola i lakšeg prenošenja. Tu se pojavljuju i supeprenosioci, to su ljudi koji komuniciraju sa mnogo ljudi, imaju mogućnost da prenesu na veliki broj ljudi - rekao je dr Kon.

Kako je rekao pojavljuju se i slučajevi reinfekcije.

- Pjavljuju se slučajevi pacijenata koji su bili pozitivni, izlečili se, pa su opet pozitini sa novom kliničkom slikom. Značajno je to i za vakcinaciju, ima mnogo toga što se nedovoljno zna o ovom virusu.

Po njegovim rečima virus je svuda oko nas.

- Ni kod jedne osobe ne možemo da tvrdimo da nije bila sa nekim koji je zaražen. Zato je važno nošenje maske. Moramo uzajamno da se štitimo, čak i ako ima infekcije koje nemaju veze sa koronom. Znam da je ovo vreme kada se nikome ne nosi maska, ali je korist velika da bi se to izbeglo.

(Kurir.rs/Tv Prva)

Kurir