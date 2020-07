MENI NEMA ŽIVOTA, NI POMOĆI: Očajan sam, izgubio sam ženu i sina za dan! Potresna ISPOVEST VERENIKA preminule porodilje

Porodilja Aleksandra Pavlović (27) iz doljevačkog sela Orljane, koja je bila na respiratoru u KC Niš, preminula je juče ujutro, samo dan nakon što je porođena i što joj je beba preminula.

Aleksandrin verenik Saša Zdravković rekao je za Kurir da je skrhan bolom jer je jedno za drugim za manje od dva dana izgubio svoje najmilije.

- Meni života nema! Očajan sam. Izgubio sam ženu i dete. Nismo imali dece i ovo je trebalo da nam bude prvo. Trebalo je i da se venčamo. Nisam svestan tragedije koja me je zadesila- rekao je Saša za Kurir.

Ljudi mu nude pomoć sa svih strana, ali, kako kaže, za njega pomoći nema:

- Svi prijatelji i kolege, od Niša do Beograda, angažovali su se da mi pomognu, ali meni pomoći nema, ne znam kako dalje - rekao je on i dodao da još nije svestan nesreće koja ga je zadesila.

- I dalje ne znam kako se sve ovo dogodilo, čekam odgovore lekara da li je virus presudio... Ne znam šta se desilo, niko mi ništa ne govori - poručio je nesrećni čovek.

Prof. dr Radmilo Janković, direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju u KC Niš, istakao je da je uprkos velikim naporima lekara izgubljena bitka za život porodilje. Podsetio je da je konzilijum Ginekološko-akušerske klinike zbog trpljenja ploda, koje je postajalo kritično, doneo odluku da se obavi porođaj carskim rezom.

- Dete je ubrzo doživelo srčani zastoj i preminulo. Stanje njegove majke je i pre porođaja bilo teško, gasna razmena je bila loša, zbog čega je priključena na respirator. Nakon porođaja stanje joj se pogoršalo, bolest je dobila sistemski karakter i ona je u 8.45 preminula - naveo je Janković.

Kako su u KC Niš prethodno naveli, Aleksandra je primljena u sedmom mesecu trudnoće kao suspektna na koronu jer je imala obostrano zapaljenje pluća, a testovi su pokazali da je negativna. Zbog pogoršanog stanja pre dva dana su je porodili na respiratoru, ali je dečak odmah preminuo.

Ne postoji osoba koja prođe pored kuće u Orljanu, a da joj oči nisu uplakane. Komšinicu Goricu Tasić smo sreli kad se vraćala iz njive, plače kao kiša. tuguje - ispričao je za Kurir Cvetković.

Traži se uzrok smrti Dr Radmilo Janković istakao je za Tanjug da je pokrenuta standardna procedura i da će biti urađen unutrašnji stručni nadzor profesora niškog Medicinskog fakulteta različitih specijalnosti. - Telo porodilje biće upućeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije - kazao je. U niškom KC nalaze se još dve trudnice, jedna iz Vranja, koja je na respiratoru i u veoma je teškom stanju, kao i trudnica iz Kuršumlije, koja je pozitivna na koronu, ali stabilnog stanja.

- Ovo je strašna gre'ota, to su dobre duše svi. Od svekra, svekrve, poštovana familija. Njen Saša, to je radan dečko, vatrogasac u Nišu, ali je radan, radan. Živeo je da napravi porodicu i eto... Mi u stvari nismo shvatili tu koronu ozbiljno. Ovde u selu to niko ozbiljno nije shvatio - kazala nam je Gorica i dodala:

- Nisu se ni venčali, bila je veridba, svadbu su otkazali zbog situacije s koronom.... Ne znam šta je ovo, ne mogu da prežalim.

Dr Predrag Kon: Smrt porodilje i deteta pogađa i opominje Dr Predrag Kon izjavio je juče da ovaj slučaj pokazuje da niko nije pošteđen. - Ovo je tragedija koja izaziva žaljenje i pogađa, ali i opominje. Ni trudnice nisu pošteđene, nijedna grupa stanovništva nije pošteđena. Imamo ozbiljnu opomenu da o tome razmišljamo. Imamo tri trudnice od kojih je jedna završila tragično - kazao je Kon za TV Prva i dodao da je sada mnogo veći broj mladih zaražen nego ranije.

Prvi komšija Vojin Cvetković, koji drži prodavnicu na nekoliko metara od kuće Zdravkovića, kaže da je već i svadba bila zakazana, ugovoren restoran, muzika, a sada svi umesto toga preživljavaju tugu.

- Strašno je to što se dogodilo, ne samo za njih nego za celo selo. Sreća im je kucala na vrata. Imali su veridbu, tu u dvorištu, do kasno u noć, radovali su se deci, ali kad đavo zakuca na vrata... Saša je pored stalnog posla radio malo i nešto oko građevine, mnogo radan momak. Ona je završila ekonomski fakultet, ali ova nesreća dođe i sada celo selo.

HRONOLOGIJA TRAGEDIJE 11.30 20. jul Aleksandru porodili na respiratoru, rodila dečaka 11.50 20. jul beba preminula 8.45 21. jul Aleksandra umrla

