PLATILI STE SVE KOMUNALIJE, SAMO VAM OVA UPLATNICA KASNI: Svi već danima zaviruju u sanduče zbog nje! Ovako ćete platiti

BEOGRAD - Vlasnici kuća, okućnica i stanova u Srbiji imaju manje od mesec dana da izmire i treću ratu poreza na imovinu.

Mnogi među njima, međutim, uplatnice i dalje ispunjavaju po prošlogodišnjem obračunu i ne znaju koliko će još dugovati svom gradu ili opštini.

Rešenja za porez na imovinu u mnogim lokalnim samoupravama ove godine "debelo" kasne. Retki su poreznici koji su preduhitrili pandemiju korone i vanredno stanje, pišu Novosti.

Upravo je to razlog što konačni iznos svojih obaveza građani prestonice još nemaju. Krajem prošle godine Skupština grada je usvojila nove iznose prosečnih cena kvadrata po beogradskim zonama.

foto: Shutterstock

Prema njima se utvrđuje poreska osnovica. Kako nezvanično saznajemo, rešenja za vlasnike kvadrata u glavnom gradu su spremna. Uskoro će biti poslata na adrese obveznika, tako da će vrlo brzo i Beograđani imati konačni obračun ove obaveze.

Ni Nišijama još nisu stigla rešenja, jer je obračun u toku. Nina Ilić iz poreske administracije kaže da će ih građani dobiti do kraja avgusta i napominje da u međuvremenu treba da plate ratu po prošlogodišnjem rešenju.

U Novom Sadu je prošle nedelje počela podela, tako da oni kojima rešenje još nije stiglo na kućnu adresu mogu da ga očekuju ovih dana. U Velikom Gradištu rešenja su odavno isporučena. Ovog puta nešto su "teža" nego lane. Poreska stopa je sa 0,2 povećana na 0,4 odsto. Istovremeno su korigovane i prosečne cene kvadrata, prema podacima iz prometa.

- Mi smo obračunali porez u maju, a distribuirali u aprilu i maju - kažu u Velikom Gradištu. - Uspeli smo to da uradimo pre pandemije. Koliko čujemo, sada je problem što je velika navala. Podaci se šalju "Pošti", a oni štampaju i distribuiraju rešenja. Sada je problem što su mnogi počeli to da rade i moguće je da je došlo do zastoja.

Novosađanka Milica Matavulj, međutim, kaže da je rešenje dobila pre nekoliko dana i da, kada je reč o iznosu, gotovo istovetan onom od prošle godine.

Početkom ovog meseca počela je distribucija oko 69.000 rešenja za porez na imovinu i u Kragujevcu. U Gradskoj poreskoj upravi kažu da je većini građana rešenje stiglo na kućnu adresu. Tvrde da je od početka godine oko 85 odsto stanovnika već izmirilo obaveze za polugodišnji porez za prethodnu godinu. Dužnici, kako kažu, obaveze iz novog rešenja o zaduženju mogu da izmire i putem elektronskih uplatnica.

U Topoli su vlasnici nekretnina iznose ovogodišnjih obaveza dobili tokom juna. Kako smo čuli u ovoj opštini, obračun je završen 2. juna, a slanje rešenja je počelo 14. juna. Stopa, pa i osnovice ostali su uglavnom na prošlogodišnjem nivou.

