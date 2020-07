NESTOROVIĆA DANIMA NEMA, A SAD SE POJAVIO SNIMAK: Ne sekiram se kad me budale napadaju, SVE JE OVO PREDRAMLJENO! (VIDEO)

Pulmolog Branimir Nestorović, koji se već 17 dana nije pojavio u javnosti, snimljen je pre izvesnog vremena u podzemnoj garaži kod Narodne skupštine.

Nestorovića je snimio Dejan Marković Milošević iz Kuršumlije, koji je sa njim pričao.

Nestorović mu je na početku snimka rekao da se ne sekira kada ga "budale napadaju", a onda je komentarisao situaciju u vezi sa korona virusom u svom stilu.

"To je predramljeno malo bilo. Bilo je blaže... ipak je bilo blaže na kraju.. Bilo je tri nedelje intenzivno od sredine marta do početka aprila. Posle toga stvarno više nije", rekao je on.

"Svi su znali šta će se desiti, a svi su mene napadali. Kad sam rekao da ćemo dobro proći, svi su me napadali", izjavio je Nestorović.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen Youtube VESTI/Video: Dejan Marković Milošević)

Kurir