BIĆE ŠKOLE, A OVO JE PLAN ZA JESEN: Niži razredi tri nedelje mesečno u učionicama, viši razredi i srednjoškolci po dve

Osnovci od prvog do četvrtog razreda ipak bi trebalo da idu u školu od septembra, i to ili sve vreme ili po modelu - tri nedelje škola, jedna nedelja onlajn nastava, saznaje Kurir. S druge strane, učenici od petog do osmog razreda, kao i srednjoškolci, najverovatnije će, kako saznajemo, ići dve nedelje u školu, a dve nedelje pratiti nastavu na daljinu.

Stalno u školi

Ovo je za Kurir potvrdio i ministar prosvete Mladen Šarčević, koji kaže da ministarstvo intenzivno radi na pripremi različitih modela za nastavu od jeseni, kada se, kako najavljuju epidemiolozi, može očekivati novi talas koronavirusa.

- Nemaju sve škole iste kapacitete i ne može se u svim školama primenjivati isti model. Mlađa ne mogu sama ostajati kod kuće, pa se ide na to da im se omogući da što više nastavnih sati provedu u školi. U nekim školama biće moguće da se nastava organizuje tako da u potpunosti budu u školi, uz poštovanje bezbednosnih mera i ograničenja da na četiri kvadrata bude jedan učenik, a u drugim školama, koje pre svega imaju mnogo đaka i rade u dve smene, ići će se na to da tri nedelje đaci od prvog do četvrtog razreda idu u školu, a nedelju dana prate nastavu od kuće - objašnjava Šarčević i dodaje da učenici od petog do osmog razreda mogu kombinovati dve nedelje onlajn nastave, dve u školi.

foto: Ana Paunković

Ministar dodaje i da se u svakoj školi analizira broj đaka i kabineta, te se prave formule po kojima će raditi. Ujedno se, kako kaže, analizira i broj roditelja, koji će u slučaju da nema vanrednog stanja moći da se organizuju tako da barem jedan ostane kod kuće.

- Neke škole, koje imaju više učionica, kabineta za produženi boravak, ali i drugih odgovarajućih prostorija, moći će da organizuju klupe u novom prostoru i podele grupe. One će raditi po jednom od boljih modela, a negde će biti primenjivan drugačiji modeli - navodi Šarčević.

On dodaje da za starije razrede i srednjoškolce ne bi trebalo da bude problema.

Nekoliko grupa

- Srednjoškolci bi u školu mogli da idu po grupama, naizmenično, na dve nedelje. Prvih 15 dana, na primer, prvi i drugi razred, potom treći i četvrti. Kada imaju nastavu na daljinu, onda imaju predavački deo, dok bi u školi imali vežbe i odgovarali - objašnjava Šarčević i dodaje da će u narednih sedam do deset dana, kada se sve izanalizira, direktori škola dobiti modele i uputstva kako da planiraju nastavu u smislu odnosa časova obrade i utvrđivanja.

- Grupisaćemo škole u nekoliko grupa i svaka škola će dobiti uputstvo i znati svoju formulu, odnosno koji je njegov model i kako da ga primenjuje - zaključuje Šarčević.

ZAVISI OD STRUKE AKO TREBA, I DECA S MASKAMA Šarčević kaže za Kurir i da će deca morati da nose masku u školi ukoliko to bude preporuka struke. - Deca će morati da nose masku ako to bude preporuka. Svi ćemo morati. Nose ih i u drugim zemljama sveta, pa što ne bi i ovde - kaže Šarčević i dodaje da će klasični tip škole, koji je važio do epidemije koronavirusa, biti moguć tek kada bude skroz bezbedno, a to će se najverovatnije desiti, kako kaže, tek kad budemo dobili vakcinu.

Kurir.rs, Ružica Kantar/ Foto: Shutterstock, Ana Paunković

