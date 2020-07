NAŠI LEKARI IZNELI NOVA ZABRINJAVAJUĆA ZAPAŽANJA: Izlečen, a ŠIRI virus - evo kako je to moguće! Postoje DVE opcije

Kada se inficirate koronom, prosečan period inkubacije je 5 do 6 dana, sa maksimalnim periodom do 14 dana, ali se pokazalo da bolest može trajati znatno duže, odnosno da neko bude zarazan čak četiri nedelje.

Iako su ljudi najzarazniji kada imaju simptome (nalik na simptome sezonskog gripa - povišena temperatura, kijanje, kašljanje), postoje naznake da neki ljudi mogu preneti virus iako nemaju simptome ili čak pre nego što se simptomi pojave što nije neuobičajeno i kod drugih virusnih infekcija.

Međutim, ono što zabrinjava neke koji su već preležali koronu jese, zašto su dugo pozitivni, čak po mesec dana i duže.

Odgovor su iz svog iskustva dali naši lekari, koji objašnjavaju da razlog za pozitivan test ovako dugo može biti velika prisutnost virusa u telu, ili su u pitanju ostaci virusa koji daju pozitivan test.

Prof. dr Goran Stanojević, lekar sa iskustvom u lečenju virusom korona i jedan od kooridnatora Kovid bolnica u Nišu, objašnjava da virus traje najčešće dve nedelje, ali da je u svojoj praksi sretao slučajeve kada su pacijenti bili zaraženi duže od tog perioda, i to sa lakšom ili asimptomastkom kliničkom slikom.

Izlečen, ali kliconoša

- Različiti su razlozi, ali najčešće je to posledica odgovora samog organizma, da je on u takozvanom suživotu sa virusom. Pacijent prođe sa određenom simptomatologijiom, bude sve u redu, to se sanira nakon 14 dana, ali i posle tog perioda test je i dalje pozitivan. Dakle, čovek se oseća izlečenim, ali on je i dalje potencijalni kliconoša - objašnjava dr Stanojević.

I kada prođe 14 dana virus se i dalje može nalaziti u grlu i ždrelu odakle se i uzima bris, te je ponekad potrebno vreme da se on izgubi u potpunosti.

Iako nema pravila, neki pokazatelji sugerišu nam da je kod onih osoba koje su imale lakšu kliničku pozitivnost trajala duže.

- Kada pacijent ima lakšu kliničku sliku, ili čak nema simptome, on pije polivitaminsku terapiju i potrebno je da ostane izolovan sve dok ne dobije negativan test. Kod mene u Hali Čair u Nišu, gde smo imali pacijente sa lakšom kliničkom slikom ili čak ljude bez ikakvih simptoma, primetili smo da su nekada tek iz petog puta dobijali negativan test. To je svojevremeno unosilo nervozu kod ljudi jer se oni osećaju dobro, ali opet imaju virus u sebi. Zato je jako važno sačekati da on u potpunosti nestane. Čitajući rezulatete studija iz drugih zemalja, ne dešava se ovo samo kod nas, ima primera iz drugih zemalja gde su pacijenti duže pozitivni - kaže dr Stanojević.

Čini nam se da bolest traje duže

Upravo zbog dužine pozitivnosti, nekima se čini da bolest sada duže traje, ali i zbog težih kliničkih slika kod pojedinih pacijenata.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović objasnio je da je razlog taj što postoji više izvora infekcije, odnosno da ima više virusonoša, pa je i količina unetog virusa veća.

- Kad imate više izvora infekcije, mnogo više virusonoša, postoji veća mogućnost uzimanja veće količine virusa. Nije svejedno da li ste uzeli manju ili veću količinu virusa, znači da će uvek kada je mnogo virusa prisutno u organizmu, izazvati ne samo oboljenje respiratornog trakta, nego i sistemsko oboljenje - objašnjava profesor Tiodorović.

Ova bolest se, kaže, od respiratorne pretvara u sistemsku bolest a to se uglavnom odnosi na one ljude koji već imaju neku bolest, a zatim pred sobom imate bolesnika sa mnogo težom slikom, a samim tim i lečenje traje duže.

