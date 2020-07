VOZAČI, PAŽNJA: Ovde vas od ponedeljka čekaju radovi! Čak i na naplatnoj rampi

BEOGRAD - Na deonici puta Kula - Vrbas, na mostu preko Velikog Bačkog kanala, od ponedeljka, 27. jula, biće obustavljen saobraćaj zbog radova na sanaciji.

Radovi na sanaciji mosta trajaće do 10. septembra, a tokom izvođenja radova alternativni putni pravac je kroz naseljeno mesto Kula i to: Ul. Industrijska Zona - Ul. Petra Drapšina - Ul. Veljka Vlahovića (državni put II A reda broj 108), saopštilo je JP "Putevi Srbije".

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od ponedeljak radovi na naplatnoj stanici "Beograd", u smeru ka Beogradu

Na auto-put E-75, naplatna stanica Beograd, od ponedeljka, 27. jula, počinju radovi na sanaciji betonskog kolovoza, a do 2.avgusta je planirano zatvaranje traka 20 i 21 na naplatnoj stanici Beograd, u smeru ka Beogradu, saopštilo je danas JP "Putevi Srbije".

Auto-put E-763, na deonici od Obrenovca do Uba, od 27. do 29. jula radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije. U zoni radova, saobraćaj će biti preusmeren na levu kolovoznu traku auto-puta na službenim prolazima.

Na putu Pakovraće-Užice, zbog radova na kavanju kosina na deonici Gorjani - Sevojno, od 27. do 31. jula, dolaziće do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od 15 do 20 minuta. Nakon povremenih obustava, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. Auto-put E-763, petlja Takovo - petlja Preljina, u oba smera, radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije za maglu, trajaće do 31. jula, od 07.00 do 16.00 časova.

Radovi će biti obavljani u pokretu sa zatvaranjem zaustavne saobraćajne trake.

(Kurir.rs/Tanjug)

