PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama!

Pregled najvažnijih vesti za subotu 25. jul. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

UŽIVO KORONA ZADAJE UDARAC! Više od 400 novozaraženih, 8 PREMINULIH, 170 pacijenata na respiratorima

U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 9.349 osoba, njih 411 bilo je pozitivno, a nažalost, preminulo je 8 lica. Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja na respiratorima u bolnicama širom zemlje nalazi se 170 pacijenata.

foto: Printscreen

PRVE SLIKE S MESTA STRAVIČNE NESREĆE U ŠAPCU: Vraćali se iz banje, roditelji mrtvi, deca povređena u sudaru s vozom

U direktnom sudaru automobila i teretnog voza, danas oko 10.30 sati, na pružnom prelazu u Zminjaku kod Šapca na licu mesta poginuli su muškarac i žena. Kako Kurir saznaje, roditelji su se sa decom vraćali iz Banje Koviljače kada je na njih, na prelazu bez rampe, naleteo voz.

foto: Kurir/ A. M.

JAKO NEVREME POGODILO ZAPADNU SRBIJU: Oluja nosila sve pred sobom, grad veličine jajeta napravio HAOS (VIDEO)

ako olujno nevreme praćeno gradom pogodilo je u popodnevnim satima ivanjička sela Prilike, Katići, Dubrava, Međurečje, Močioci, Rovci, Luka, Sivčina i Lisa. Obilan grad sručio se u širokom pojasu i naneo veliku materijalnu štetu.

foto: RINA

ALBANCI OPET POGAZILI BESU, PO KO ZNA KOJI PUT: Priština pljunula na ovu reč datu SAD i Briselu

Kosovski tzv. premijer Avdulah Hoti izjavio je da neće prekinuti kampanju za članstvo u međunarodnim organizacijama, čime je Priština opet pogazila datu reč i udarila novi šamar međunarodnim naporima za obnovu dijaloga.

DAČIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO PRIŠTINI: Oni lažu sve vreme dijaloga, ne žele dogovor, već samo da priznamo Kosovo

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je danas da će Srbija, u dogovoru sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, imati odgovor na najavu Prištine da će nastaviti da lobira za priznanje samoproglašenog Kosova.

SJAJNE VESTI OD MALOG: Privreda u Srbiji nije stala, 100 evra dalo rezultate! 60 odsto korona minimalca do 10. avgusta

Privreda u Srbiji nije stala, 100 evra dalo rezultate, saopštio je jutros ministar finansija Siniša Mali.

NEPROFESIONALCI: Jugoslav Ćosić i N1 opet uhvaćeni u laži i manipulisanju činjenicama!

Programski direktor N1 u odgovoru Kuriru tvrdio da u njihovom programu o Telekomu „govore činjenice i eksperti“. Međutim, to nije tačno, jer se u emisiji N1 kao gost pojavio - urednik na N1. Jugoslav Ćosić i N1 televizija, koju on vodi, po našem mišljenju, zaslužuju titulu šampiona fejk njuza za 2020. To je ponovo potvrđeno i poslednjim primerom kada je Ćosić, govoreći o radu N1, manipulisao činjenicama i grubo obmanuo javnost.

foto: Dragana Udovičić

OTREŽNJUJUĆI ŠAMAR DR KONA: Beograd je prava epidemiološka bomba! Hodamo po samoj ivici DRUGOG PIKA! Veća kontrola mera

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je Beograd prava epidemiološka bomba zato što ima ogroman broj mesta gde korona virus može naglo da počne da se prenosi.

OVAKO IZGLEDA PUT OD TESTIRANJA DO REZULTATA: Naši stručnjaci otkrivaju kako funkcioniše pi-si-ar test

Proteklih dana mnogo se govorilo o tome da se rezultati pi-si-ar testova predugo čekaju. Nadležni su priznali da nije bilo dovoljno reagensa i da je zato došlo do zastoja.

HADŽIĆ RANIO NAPADAČA? Evo šta muči grčku policiju, a šta je egzekutorima IŠLO NA RUKU nakon ubistva Kožara i Hadžića

Da li je smrtno ranjeni Užičanin Damir Hadžić (44) na Krfu uspeo da rani jednog od napadača, znaće se kada bude završeno veštačenje njegovog "gloka" pronađenog u automobilu u kom su u četvrtak izrešetani on i Baranin Alan Kožar (46).

TRAGEDIJA KOD ČAČKA: Stravična saobraćajna nesreća, u sudaru automobila i kombija poginula jedna osoba (FOTO, VIDEO)

U čačanskom selu Prijevor oko 15 časova došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je jedno lice izgubilo život, a jedno lice je povređeno.

ŠAPIĆ ZA USIJANJE KURIR TELEVIZIJE: Nije realno da svi budemo u vladi, ali nije nezamisliv savez SNS-SPS-SPAS

Već prvo učešće na nacionalnim izborima donelo je Aleksandra Šapiću i njegovom Srpskom patriotskom savezu poslanička mesta i signale da bi, iako trećeplasirani na izborima, mogli odmah u vlast.

foto: screenshot Kurir TV

JEZIVO! LEŠEVE ŠKALJARACA POKUŠALI DA SPALE: Ubice su tela Kožara i Hadžića polili benzinom, ali su morali da beže VIDEO

Ubice koje su u četvrtak likvidirale "škaljarce" Damira Hadžića i Alana Kožara ispred vile na Krfu polila su njihova tela benzinom, ali nisu stigle da ih zapale. Ovo su najnoviji podaci iz istrage grčke policije!

foto: printscreen kerkyrasimera.gr

