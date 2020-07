U CRNU GORU IPAK MOŽETE NA MORE, ČAK I BEZ KARANTINA, ALI... Postoji samo jedan uslov, neophodno vam je bar 2.000 EVRA!

Granice Crne Gore srpskim državljanima zatvorene su od početka pandemije, međutim, uz privatni avion i 2.000 evra, koliko košta let, mogu da budu srušene sve barijere.

Sunčanje i kupanje na crnogorskim plažama mnogi građani Srbije otpisali su za ovu godinu kada je Crna Gora, zbog nepovoljne epidemiološke situacije u našoj zemlji, odlučila da nas stavi na "crvenu listu" i zatvori granice i ulaz našim turistima. Ova zemlja od tada je više puta ažurirala spisak zemalja kojima je odobravan ulaz uz negativan PCR test ili obavezan karantin u trajanju od 14 dana, ali Srbije nijednom nije bilo na toj listi.

Međutim, mnoge naše poznate ličnosti letuju upravo u "zabranjenoj zemlji", što je pokrenulo lavinu komentara i pitanja kako je to uopšte moguće.

Naime, prva mera popuštanja koju je donela ova zemlja odnosi se na to da je "omogućen ulazak stranih državljana koji u Crnu Goru dolaze nekomercijalnim avio-saobraćajem, bez obzira na to iz koje države dolaze, uz poštovanje privremenih mera", stoji na sajtu vlade Crne Gore.

Povlašćeni putnici

To bi značilo da svi putnici, uglavnom oni sa izuzetno dubokim džepom, mogu priuštiti luksuz da letuju i borave u ovoj zemlji. Kako saznajemo, let privatnim avionom košta oko 2.000 evra, a potrebno je na uvid doneti negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, dokaz o rezervisanom smeštaju, a 48 sati pre planiranog leta operateru aerodroma mora biti podnet zahtev za odobrenje leta koji, pored redovnih informacija, mora sadržati ime i prezime putnika i posade, pri čemu operater aerodroma zadržava pravo da odobri ili ne odobri let. Ovo, dalje, znači i to da putnici nisu u obavezi da 14 dana provedu u izolaciji ili samoizolaciji, već samo da se javljaju zdravstvenim vlastima, saopštila je vlada Crne Gore.

Zdravstveni nadzor

- Ukoliko vazduhoplov dolazi iz Republike Srbije, putnici i posada moraju prilikom ulaska u Crnu Goru posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, kao i rezervaciju u hotelskom smeštaju. Operater vazduhoplova mora 48 sati pre planiranog leta podneti operateru aerodroma zahtev za odobrenje, a prema ovim putnicima se preduzimaju mere zdravstvenog nadzora - za dolazak/odlazak putnika od terminala do smeštaja potrebno je organizovati poseban transport.

Dakle, za kupanje u crnogorskom delu Jadranskog mora potrebno je "samo" 2.000 evra, negativan PCR test i privatni avion.

Ministarstvo spoljnih poslova: Nismo nadležni Na upit Kurira kakva je procedura za ulazak naših državljana u Crnu Goru, koje kategorije i pod kojim uslovima mogu ući, kao i koje uslove putnici koji putuju privatnim avionima moraju da ispune, iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije naveli su da državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak, a da izdavanje dozvole za privatne letove nije u njihovoj nadležnosti. - Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru. Državljani Srbije koji poseduju dozvolu za stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, uz obaveznu meru karantina u trajanju od 14 dana i PCR test ne stariji od 72 sata mogu da uđu u Crnu Goru. Za izdavanje dozvole za letove privatnih vazduhoplova u Crnu Goru nije nadležno Ministarstvo spoljnih poslova - poručili su za Kurir iz MSP.

Činjenice: Ko može da uđe u CG: - Zdravstveni i naučni radnici - Lica koja obavljaju ili obezbeđuju transport putnika i robe - Diplomate akreditovane u Crnoj Gori - Osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnici humanitarne pomoći - Određene kategorije putnika u tranzitu - Lica kojima je potrebna međunarodna zaštita - Lica koja putuju nekomercijalnim avio-saobraćajem

Kurir.rs / Milica Vujović

