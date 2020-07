DOKTORKA KISIĆ O KORONI: Testiramo više od 10.000 ljudi svakog dana, zato i otkrivamo veliki broj zaraženih

BEOGRAD - Članica Kriznog štaba za suzbijanje korona virusa, doktorka Darija Kisić Tepavčević rekla je večeras da je Kovid 19 promenio naše poglede na život, zbog čega su odluke stručnjaka na udaru kritike.

"Unosi nespokoj to što se kraj ne vidi i to unosi različitu vrstu nezadovoljstva, pogotovu što su se menjala različita saznanja o ovom virusu. Međutim, koliko god da nam je virus nepoznanica, još uvek znamo kada da sprečimo da se inficiramo", rekla je Kisić Tepavčević.

foto: screenshot Pink tv

Ona je istakla da testiramo više od 10.000 ljudi svakog dana, zato i otkrivamo veliki broj zaraženih.

Niko nije mogao da predvidi da će biti ovako velika transmisija u čitavom svetu, istakla je gostujući emisiji Hit tvit na TV Pink.

Kisić je rekla da ne čita natpise i izjave, ali da je pogodi kada se o kolegama loše priča.

"Kovid nas uči mnogo čemu i to na teži način. Kolege se izuzetno trude, trude se da prilagode i unaprede znanja. Sve te bolnice je trebalo prilagoditi za prijem pacijenata sa infektivnim oboljenjima", rekla je Kisić.

Kako kaže, to je jedan izuzetno mukotrpan posao. Dodaje da su redovi za preglede ogromni, kao i da su i doktori i medicinske sestre jako požrtvovani.

"Moramo da budemo udruženi protiv ove bolesti kao što smo bili bezbroj puta do sada", rekla je Kisić, i dodala da je određeni broj članova Kriznog štaba bio više puta u javnosti i iznosio podatke kao i da su od početka dostupni medijima i da daju odgovore na sva pitanja.

Ističe da jasno pokazuju koliko su transparentni i otvoreni i sa željom da uspeju zajedno u svemu tome.

Ona je rekla da će nastaviti da se bori protiv Kovida 19 i da ne planira da napusti to telo, uprkos negativnim komentarima na društvenim mrežama i peticija kolega.

"Poznajem neke ljude sa tog spiska, u tome ne vidim ništa spektakularno. Navikli smo da u ovakvim okolnostima diskutujemo i da radimo. Nadam se da jesmo svi udruženi protiv kovida i svaka podrška je dobrodošla. Trudili smo se i trudimo se da svaku odluku obrazložimo, odnosno preporuke koje donosimo", rekla je ona.

foto: screenshot Pink tv

Istakla je da su i nakon ukidanja vanrednog stanja preporuke i dalje bile na snazi.

"Kada je u pitanju dinamika popuštanja mera, one su bile u skladu sa tadašnjoj epidemiološkom situacijom", rekla je dr Kisić i dodaje da je došlo do transmisije virusa u širem obliku nego što se očekivalo i to u većini delova sveta.

Kako kaže, nijedna država ne bi mogla da opstane u takvom stepenu izolacije.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir