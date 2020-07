NESTOROVIĆEVA TAJNA LEČENJA MEDICINOM NIKOLE TESLE: Neverovatne tvrdnje i dokazi - BOLEST koja je promenila sve

Na 600 strana dr Branimir Nestorović je u delu pisanom deset godina opisao svoj život, osećanja, borbu protiv bolesti, pogled na medicinu, tradicionalnu, ali i onu drugu, zašto za njega sve počinje i završava se sa Nikolom Teslom, kako je najbolje očuvati telesno i duhovno zdravlje...

Kako kaže, na početku svega bio je Nikola Tesla.

- Ono što je Tesla uradio je sublimacija svega što se dešava u ljudskom životu. Bio je neverovatno spiritualan i najviše je uticao na mene. Kao i engleski biolog Rupert Šeldrejk sa Oksforda, koji je genijalan tip, a u savremenoj nauci ga tretiraju kao da nije baš normalan. On je eksperimentalno dokazao teorije tzv. bioloških polja, koja su nama relativno nevidljiva i neprekidno povezuju sva ljudska bića na planeti, a komunikacija se obavlja onim što mi zovemo telepatija, odnosno morfološka genetska polja - priča Nestorović.

Poseban deo knjige odnosi se na teslijansku medicinu.

Postoje dokazi o Mađaru koji je svojom energijom delovao da mu konji budu brži i zdraviji.

- Postoje dokazi iz 19. veka o mađarskom oficiru čiji su konji bili zdraviji od ostalih, manje su se razbolevali, bili su uspešniji na trkama i ispostavilo se da taj oficir deluje svojom energijom na stanje svojih konja. Završio je kasnije u Americi negujući bolesne konje. To je taj efekat koji imate na druge ljude. Poznata je i Japanka koja živi u Australiji i mogla je da učini da biljke brže rastu, da seme bude kvalitetnije. Tu je i priča o vodi, jer mi smo voda, a ne znamo mnogo o njoj. Voda jeste nosilac informacija. Reke i okeani nisu samo to. Oni su svetski kompjuteri koji prenose informacije. Ljudi se osećaju dobro kad su pored vode i vole da se kupaju. Provodimo devet meseci u utrobi majke plivajući. To su elementi povezanosti, svi smo povezani u neraskidivu celinu - zaključuje profesor.

ŽIVEO SAM IZMEĐU DVA SVETA

Ceo moj život se odvijao između dva sveta, a tako je i počeo. Moja majka je bila iz takozvane buržoaske građanske porodice, otac je bio partizan, klasičan predratni komunista. On je bio materijalan tip, majka vernica. Vrlo rano sam počeo da se interesujem za parapsihologiju i filozofiju, ali sam, s druge strane, morao da radim kako bih zaradio novac za život. Vremenom, ono što je spiritualno i duhovnost počinje da preuzima primat. Kad sam stao na noge, postao poznatiji lekar, imao više pacijenata i novca, radio u privatnoj praksi, primetio sam da mi to nije dovoljno. To što sam bolje zarađivao, vozio bolja kola nije me u potpunosti ispunjavalo.

foto: screenshot Pink tv

SVE JE VIBRACIJA I MI SMO DEO NjE

Savremena medicina se obraća samo telu, leči bolest kao skup simptoma u telu, koje je skup organa. Ali telo je mnogo više od toga. Skup organa objedinjuju naša duša i naša svest, a bolesti su poremećaj protoka energije. Moto knjige je Teslina misao da o svemiru treba razmišljati kao o frekvenciji vibracija. Sve je vibracija i mi smo deo nje. Sve vibracije utiču na ostale ljude, a optimistička je ideja da možemo sami uticati na psihičko i fizičko zdravlje.

BOLEST KOJA JE SVE PROMENILA

Razboleo sam se 1995. godine i veoma se loše osećao. Niko nije znao šta mi je. Odjednom sam shvatio da je materijalni svet potpuno iščezao iz mene, postao beznačajan i da su stvari koje poseduješ besmislene, da se treba okrenuti onima koji su vam duhovno bliski jer oni koji funkcionišu na materijalnom principu prestaju da vam budu bliski. U to vreme sam drastično promenio način života, usporio, promenio prioritete. Više vremena sam posvećivao sebi, ponovo počeo da čitam knjige iz psihologije i filozofije, shvatio da postoji mnogo medicinske i naučne literature koja ljudima nije dovoljno poznata.

Meni je moja bolest pomogla da promenim način razmišljanja. Tad sam bio u situaciji da niko ne može da mi uspostavi dijagnozu, loše sam se osećao, a nalazi su bili dobri. Sve mi je bilo super, samo ja nisam bio super, što je bilo veoma deprimirajuće.

JEDEM MALO MESA, SLATKIŠE SAM UKINUO

Zapadna medicina sve leči lekovima, čak nekad i ne znamo šta je bolest. Sve o čemu pričam ja pokušavam prvo na sebi da isprobam. Vremenom sam promenio način ishrane. Radim vežbe disanja, a promenio sam i životni stav. Odlučio sam da se ne sekiram oko onog što ne mogu da promenim i onog što mi nije bitno. Volter je rekao veliku misao: "Zdrav sam jer želim to da budem". Kod lečenja pacijenata koristim tzv. neortodoksne metode, zbog čega me neki kritikuju. Suština svih savremenih bolesti je zapaljenje. Meni je to veliko otkriće od pre nekoliko godina, a skoro sve bolesti se leče na isti način - lekovima. Suština problema je u nedostatku energije u mitohondrijama i zapaljenskim promenama u tkivima, a to se leči antioksidansima i nekim drugim stvarima.

Što se mene tiče, trudim se da jedem što više svežeg voća i povrća, a malo mesa. Slatkiše sam ukinuo i tek ponekad pojedem malo, a nekad sam bio ozbiljan zavisnik od čokolade.

AJUVERDSKE BILjKE PRAVE ČUDO

Zapadnjaku je teško da razume kinesku medicinu, ali je ona iskrenija i efikasnija. Ceo život sam radio sa dosta pacijenata, a najteži su oni gde medicina ne može mnogo da uradi i koji imaju loše prognoze. Važno je da lekar ima pozitivan stav prema njima, što povećava i zdravlje pacijenta. Klasična medicina je OK, ali je vreme da se pređe na viši nivo gde ona ne može da pomogne. Naveo sam brojne primere biljaka i preparata koji mogu odlično da deluju na mnoge, čak i najteže bolesti. Taj koncept integrativne medicine u kome primenjujete principe klasične medicine sa svim onim što mislite da može biti korisno za pacijenta mi se dopada, ali je, nažalost, komplikovano za lekare.

Zahtevno je i naporno jer iziskuje dodatne edukacije i usavršavanje u nečemu što je suprotno od onog što uče na fakultetu. Kad kombinujete ajuverdske biljke u lečenju rezultati su spektakularni.

ZAGRLjAJ JE 90 ODSTO ZDRAVLjA

Usamljenost je veliki problem ljudi u savremenom svetu. A druženje je esencijalno za ljudsko zdravlje. Mnogo se lakše sve preživljava i podnosi u grupama. Da biste prošli kroz loš period uvek vam treba podrška drugih. Kad vam je teško i kad ste stvarno na dnu, ako vam neko ne priđe i ne pruži utehu, nadrljali ste. Kad vam je teško i kad vas neko zagrli i kaže da će sve biti u redu, 90 odsto stresa nestane. Sve je to protok životne energije. Mrtva i živa ćelija pod mikroskopom to jasno pokazuju. Energija može da se prenese, ali se savremena nauka time ne bavi.

(Kurir.rs/Novosti)

Kurir