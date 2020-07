KRVNA PLAZMA UVELIKO POMAŽE U LEČENJU KORONE: Pacijenti koji su koristili ovu terapiju pokazali MNOGO BOLJE REZULTATE

Od početka aprila u Srbiji je prikupljeno 650 jedinica krvne plazme za lečenje obolelih od kovida 19, što je već dalo pozitivne rezultate, kažu naši stručnjaci.

Milica Jovičić, transfuziolog u Institutu za transfuziju krvi za Kurir istakla je lečenje obolelih od kovida krvnom plazmom u Srbiji počelo u aprilu i da se svakodnevno povećava broj dobrovoljaca koji su preležali koronu i doniraju plazmu.

- Do sada smo prikupili više od 650 jedinica krvne plazme, a broj i dalje raste - na red su došli i oni koji su poreboleli koronu u martu i aprilu. Davalac mora priložiti pozitivan test (ne mlađi od tri meseca) ili rezultat da u plazmi ima antitela. Drugi kriterijumi odnose se na to da davalac nema hronična ili maligna oboljenja, kao i da se dobro oseća. Takođe, u program su dobrodošli i muškarci i žene od 18 do 60 godina, a sam proces uzimanja plazme traje između 40 i 60 minuta. Takvi uzorci se zamrzavaju i mogu se koristiti u naredne tri godine. Prema našem zakonu, svaki odobren kandidat može do 24 puta godišnje da donira plazmu - istakla je ona i dodala:

- Procena terapije znaće se u narednom periodu, ali svakako su prvi podaci orhabrujući. Napominjem da se oni daju isključivo najtežim pacijentima.

Prof. dr Petar Svorcan, direktor KBC Zvezdara istakao je da je ova metoda lečenja već dala prve rezultate.

- U našoj ustanovi kao terapijskom algoritmu postoji mogućnost davanja krvne plazme od preležanih pacijenata. Ona se daje konzilijarnom odlukom koju čine anesteziolozi, pulmolozi i infektolozi. Naravno, postoji posebna procedura kako se trebuje i kako se dobija plazma. Mi imamo određena iskustva vezana za to i ona su nam dosta uspešna. Pacijenti koji su dobijali plazmu, uz svu terapiju koja je predviđena sa poslednjim algoritmom koji je na snazi, pokazali su bolje rezultate u odnosu na one pacijente koji nisu dobili - istakao je dr Svorcan na konferenciji za novinare.

On je dodao da se tačno zna koji pacijent treba da dobije plazmu.

- Ne može svaki oboleli da je dobije. Postoji određeni sistem koji morate zadovoljiti i imati određeni broj poena da biste dobili plazmu. To se određuje na osnovu indikacija i najbolji rezultati u svetu i kod nas su pokazani ako zaraženi primi plazmu u prvih 10 do 12 dana od početka bolesti. Nakon toga efekat je slabiji. Zadnji termin za primanje plazme je treća nedelja od početka bolesti - naveo je on.

Istraživanje ruskih stručnjaka Spasava od respiratora Dosadašnja ispitivanja u Moskvi pokazala su da bolesni, čije se stanje ocenjuje kao srednje teško posle dobijanja plazme, u 63 odsto slucajeva imaju šansu da ne završe na respiratorima, prenele su Novosti. Navode i da, ruski doktori ističu da osim što se stimuliše rast antitela, krvna plazma pomaže i u sprečavanju stvaranja trombova.

