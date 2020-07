BRANIMIR NESTOROVIĆ NE PRESTAJE DA ŠOKIRA NI U KNJIZI: Reinkarnacija može da se dokaže

Kvantna fizika ne poznaje pojam smrti, smrt je samo promena stanja energije, duša se može vratiti u telo umrlog“, navodi reči Nikole Tesle iz 1926. godine prof. dr Branimir Nestorović u svojoj knjizi „Između dva sveta“, u kojoj je veliki deo posvetio reinkarnaciji.

Intrigantni član kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa privlači pažnju svojom otvorenošću za teme koje jedni smatraju duhovnim istinama, a drugi nedokazivim teorijama, pa i ne čudi da u knjizi objašnjava da se „čitav život kretao između materijalizma i spiritualizma“.

Svet van tela

- Ideja da se svet nalazi van našeg tela ima zanimljive implikacije. Kvantna fizika ne poznaje pojam smrti. Smrt je samo promena stanja energije. Duša se može vratiti u telo umrlog. Ovo je osnova Tesline ideje o životu i smrti, koja je bazično budistička. Na pitanje da li je moguća reinkarnacija, Tesla odgovara (1926): „Naša tela su sačinjena od molekula“ - citira velikog naučnika Nestorović i zaključuje:

- Kada umremo, naša tela se razlažu na njih. Da li ovi molekuli zadržavaju sećanje na prethodno telo? Uzmite dva molekula vodonika iz tela umrlog i više molekula kiseonika. Ako joni vodonika imaju preferenciju da se vežu s molekulom kiseonika iz prethodnog tela, reinkarnacija je dokazana. Iako proces može trajati decenijama, na kraju će se opet spojiti molekuli koji su bili zajedno u telu. Isto kao što se pojedinci iz dalekih zemalja na kraju nađu u ogromnom gradu.

Poznati lekar, potom, prelazi na trenutak i uzroke smrti.

- U klasičnim medicinskim udžbenicima zastoj srčanog rada je centralni događaj u trenutku smrti. Proučavanja pacova su pokazala da kada se životinji uskrati kiseonik, najpre dolazi do izuzetnog povećavanja moždane aktivnosti.

Mozak šalje signale srcu da prestane da radi, a ako se ovi signali blokiraju, pacovi preživljavaju. U novoj studiji objavljenoj 2015. u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences Džimo Bordžigan, neuronaučnica sa medicinskog fakulteta Univerziteta Mičigen u En Arboru, potvrdila je ove nalaze kod ljudi. Ovo obilje aktivnosti mozga je verovatno odgovorno za psihičke senzacije koje se javljaju kod osoba koje se vrate iz kliničke smrti - piše Nestorović.

Suština svemira

Pozivajući se na istraživanje Pima van Lomela, kardiologa iz Holandije, koji je sakupio iskustva 344 pacijenta sa zastojem srca u bolnicama Holandije, Nestorović navodi, uz već poznat fenomen „tunela punog svetlosti“, da je oko 25 odsto njih imalo utisak da napuštaju telo, a da je 13 odsto reklo da im je „život prošao pred očima“.

- Nijedan od tih pacijenata nije imao strah od umiranja, a svi su verovali u zagrobni život. Posle povratka, njihova percepcija života se promenila, sada su imali ljubav za okolinu, a mnogi su objašnjavali da su shvatili suštinu svemira. Da li je ovo dokaz da duša napušta telo? - zapitao se Nestorović u knjizi.

Koncept reinkarnacije Mnogo rođenja i smrti Koncept reinkarnacije je u suštini ideja hinduističke religije. Prema njoj, duša se reinkarnira stalno iz početka, sve dok ne postane savršena i ne ujedini se sa izvorom. Za to vreme prelazi u mnoga tela, ima mnogo rođenja i smrti. Najbolje ga opisuje „Bhagavad-gita“: „Kao što čovek odbacuje staro, iznošeno odelo, a oblači novo, tako i duša odbacuje staro telo i nosi novo“ - objašnjava Nestorović u knjizi „Između dva sveta“.

