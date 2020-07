ONLAJN PLAĆANJE SE ISPLATI: Ušteda na računima oko 1.000 dinara mesečno

Plaćanje računa putem onlajn naloga, za koje većina banaka ne naplaćuje proviziju, umesto na šalteru mesečno može da uštedi potrošačima i 1.050 dinara.

Iako dobar deo građana još nema potpuno poverenje kada je u pitanju onlajn plaćanje, stručnjaci i zaštitnici potrošača poručuju da apsolutno ne treba da postoji bojazan prema ovom vidu transakcija jer je, kao i u slučaju plaćanja na šalteru, uvek moguće imati i „papirni“ dokaz o uplati. A ušteda nije zanemarljiva.

Prosek sedam računa

Imajući u vidu da banke za plaćanje računa na šalterima naplaćuju proviziju od 30 do čak 150 dinara po računu, te činjenicu da građani u proseku plaćaju po sedam računa mesečno, računica pokazuje da se elektronskim plaćanjem može uštedeti od 210 do čak 1.050 dinara svakog meseca.

Istini za volju, pojedine banke od prošle godine naplaćuju proviziju i na onlajn plaćanja. Ipak, ona je svakako niža od provizije koju naplate prilikom plaćanja na šalteru, te se u ovom slučaju one kreću mahom od 15 do 25 dinara po onlajn plaćenom računu.

Zoran Andrejić iz Asocijacije potrošača Srbije (APOS) za Kurirov Potrošač kaže da elektronski vid uplata funkcioniše bez ikakvih problema.

- Zaista je to vrlo dobro razrađeno i bezbedno, pa čak ni žalbe nikakve tim povodom za sada nemamo od potrošača. Verujem da je ljude strah od tog načina plaćanja jer smatraju da nemaju papirni dokaz, ali sve što treba da urade jeste da nakon uplate jednostavno odštampaju sebi tu uplatnicu koja se pojavi na ekranu. Pritom, klijent u svakom momentu može i u banci da uzme izvod svog tekuće računa na kome se jasno vide sve transakcije - kaže Andrejić.

Čuvanje uplatnica

Ukoliko neko i nema štampač, uvek može jednostavno da uradi print skrin ekrana kada se pojavi plaćena uplatnica i sačuva je u svom računaru ili mobilnom telefonu. A kada je u pitanju čuvanje uplatnica, Andrejić podseća da je zakonski rok pet godina:

- Prema zakonu, nakon isteka tog perioda građani više ne moraju da čuvaju uplatnice, mada je moj savet da ih ipak čuvaju i duže jer smo imali primere da su pojedini morali da dokazuju da su platili određene usluge i nakon šest ili sedam godina.

Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica, takođe poručuje da ljudi ne treba da se plaše plaćanja putem interneta.

- Oni se zapravo plaše dokazivanja tih uplata, ali nema potrebe jer za sve onlajn uplate mogu da se dobiju potvrde ili da se jednostavno odmah odštampa uplatnica - kaže on za naš list.

Dodatna usluga

Naplaćuju i potvrde

Ako vam je za uplatu putem elektronskog bankarstva neophodna papirna potvrda o uplati, možete da je tražite i u banci. No, pojedine tu uslugu naplaćuju, i to od 40 do 60 dinara. Ipak, ima banaka kod kojih je i to besplatno.