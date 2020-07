DOBRA VEST ZA VOZAČE: Normalizovan saobraćaj od petlje Obrenovac ka Ubu

OBRENOVAC/UB - Na auto-putu Miloš Veliki, kod uključenja od petlje Obrenovac ka Ubu, uklonjeno je putničko vozilo nakon što se zapalilo u zaustavnoj traci i saobraćaj se odvija normalno, saopštili su danas Putevi Srbije.

U saopštenju se navodi i da su u toku radovi na više deonica u zemlji.

Na auto-putu Niš - Dimitrovgrad, u tunelima Progon i Pržojna Padina zbog radova na ITS, za saobraćaj je zatvorena desna cev u tunelima, dok se saobraćaj odvija dvosmerno, u levim cevima tunela.

Planirani rok završetka radova je kraj avgusta.

U delu Pakovraće- Užice u sklopu aktivnih radova na pojačanom održavanju puta, od 27. do 31. jula, zbog radova na kavanju kosina na deonici Gorjani - Sevojno, dolaziće do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od 15 do 20 minuta.

Nakon povremenih obustava, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

U Temerinu je od 27. jula, pa do 10. avgusta na snazi obustava saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju kolovoza, a alternativni putni pravac je preko Siriga i Srbobrana.

U delu petlje Markovac - Svilajnac u toku je obustava saobraćaja zbog radova na sanaciji mosta preko reke Rače, a alternativni putni pravac za TMV iz pravca Niša i iz pravca Beograda je preko Velike Plane na Žabare, a iz pravca Despotovca teretni motorni saobraćaj se usmerava na Žabare.

Planirani rok završetka radova je 7. avgusta.

Prema informacijama Uprave granične policije u 13.15 časova na graničnom prelazu Kelebija na izlazu, zadržavanje za teretnjake je tri sata, na Horgošu i Šidu četiri sata, na Batrovcima sat vremena, dok na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir