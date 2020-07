TIODOROVIĆ KAŽE DA ĆEMO MASKE NOSITI JOŠ DUGO: Jedna svadba može sve da poremeti, evo kad bi situacija mogla da se smiri

Svi podaci na celoj teritoriji govore da imamo manje obolelih, da epidemija ima blagi pad, ali dovoljna je jedna svadba, neko veće okupljanje, proslava sa velikim brojem ljudi, pa da nam poremeti sve brojke, da sve pokvari, izjavio je doktor Branislav Tiodorović.

Tiodorović je naglasio da ćemo još dugo nositi maske i držati se preventivnih mera, jer čak i da svedemo broj zaraženih na minimum, iskustvo pokazuje da je jedna greška dovoljna za novo žarište.

"Trenutna ocena epidemiološke situacije je nepovoljna, ali je pod kontrolom. To znači da imamo u celini gledano na nivou Srbije zaravnjenu krivu, stabilizaciju sa blagim padom. Vrlo je jasno kako se odvija ova epidemija, kako se odužila, kako je zamorila i stanovništvo i zdravstveni sistem, tako da mi ne možemo da očekujemo da ćemo skoro skinuti maske", kaže Tiodorović.

On je objasnio da jenjavanje epidemije zavisi od građana.

"Svi podaci na celoj teritoriji govore da imamo manje obolelih koji se javljaju na prvi pregled, oni su nam orijentacija kako se kreće epidemiološka situacija. Gledajući taj trend, on ima blagi pad, u velikim gradovima imamo pad i oscilacije koji se kreću iz dana u dan. Očekujem da ćemo u toku sledeće nedelje imati jedno smirivanje, i može se reći da će u narednih 15 dana, pod uslovom da se poštuju sve mere, pod punom disciplinom, doći do smirivanja. Stiče se utisak da su se u ovih desetak dana sprovodile mere kod većine stanovništva, ali je dovoljno da bude svadba, okupljanje, proslava ili bilo kakav veći skup i da nam to sve opet poremeti brojke", kaže profesor Tiodorović.

Do 15. avgusta, kaže, možemo očekivati smirivanje i ako se ispuni odnos discipline, solidarnosti, samosvesti, možda ćemo do kraja avgusta imati mirniju situaciju.

Tiodorović upozorava da cela Evropa pooštrava mere i nada se da neće biti potrebno da Srbija krene tim putem.

"Mere zavise od ocene i procene epidemiološke situacije, vidite da niz zemalja u Evropi u svetu pojačava mere i uvodi rigoroznije. Ne mora to biti teška restrikcija, policijski čas ili vanredno stanje, ali pojačavaju, čak uvode kazne za one koji ne nose maske kada ulaze u zatvoren prostor", kaže Tiodorović.

On je svestan da su ljudi umorni od epidemije, ali, kako kaže, svi treba da se pripreme na to da ćemo maske nositi još veoma dugo.

"Jasno je da mi ne možemo da očekujemo da ćemo skoro moći da skinemo maske. Moraćemo da nosimo maske dok ne budemo sigurni da je virus nestao. Čak i na ovoj ogromnoj vrućini... I ta priča da li visoka temperatura utiče na virus, pa utiče svakako, to je naučno dokazano. Ali ne utiče ako čovek udahne, preuzme virus od druge osobe sa kojom je u kontaktu. Zato kažemo, maske, distanca, bez okupljanja, grljenja, ljubljenja... Izađite vi u prirodu, izađite na sunce, to je dobro zbog vitamina D koji je važan u borbi protiv virusa, ali budite oprezni i svesni", savetovao je on.

On otkriva da je u gradovima na jugu i istoku Srbije posebno opasna situacija.

"Bio sam u Vranju, Zaječaru, u Toplici. Imam u planu da obiđem i Bujanovac, njima je potrebna pomoć. Čujem da se u tom kraju ponašaju ljudi ležernije, da izlaze, da se druže. Moramo videti šta se tamo dešava jer nije dovoljno samo izreći mere, već ih i sprovoditi."

Prof. Tiodorović kaže da su najave da će vakcina biti gotova na jesen sjajne, ali da treba biti oprezan i dobro proceniti na koju vakcinu će ljudi najbolje reagovati.

"Treba biti svestan da je vakcina važna i da predstavlja veliki spas, da bi se presekla epidemija, da bi se smirila situacija, ali na to možemo da računamo kada ona bude sasvim sigurna i kada kontrola bude urađena. Ono što je Entoni Fauči izjavio, da će oni imati vakcinu u novembru, ili već u oktobru, to je dobra vest. Sve je to lepo čuti, ali treba sačekati definitivnu registraciju, i normalno odlučiti se za onu koja nema postvakcionalnih reakcija ili su svedene na minimum. Nisu svi ljudi isti, nisu svi organizmi isti, ima onih koji su osetljiviji. Želim da napomenem da nam je mnogo važno da već od 1. oktobra krenemo s vakcinacijom protiv sezonskog gripa, a isto je tako važno da nam se ne sudare korona i grip", izjavio je doktor.

(Kurir.rs/Blic)

