ZA BORBU PROTIV KOVIDA OD MOZZARTA VIŠE OD 500.000 EVRA

Regionalni lider u priređivanju igara na sreću od izbijanja pandemije virusa korona, neprestano je pomagao zajednicu u kojoj posluje, a posebno one koji su na prvim linijama borbe protiv ove pošasti. Paket pomoći zdravstvu, najugroženijim sugrađanima, ali i državi premašio je pola miliona evra. Vredan pomena bio je i volonterski rad zaposlenih u ovoj kompaniji, koji se nisu libili da stanu uz svoj narod u ovim kriznim vremenima.

Ova srpska kompanija pokazala je u kriznim trenucima za naše društvo izrazit osećaj za zajednicu u kojoj posluje - pomoć su uputili u gotovo sve gradove u Srbiji, kao i u južnu pokrajnu Kosovo i Metohiju, ali i u Republiku Srpsku.

U trenutku dok im je poslovanje bilo onemogućeno, usled suspenzije sportskih događaja i zatvaranja poslovnica sa padom prometa od 95 odsto, zaposleni ove kompanije volonterski su delovali širom zemlje – podeljeno je 6.000 paketa penzionerima u 11 gradova, 150.000 evra finansijske pomoći uplaćeno je u 15 bolnica, a u okviru poslednje akcije u nizu 40 tona vitaminskih paketa od svežeg voća, ceđenih sokova i napitaka dostavljeno je u nešto više od 20 gradova, u sve kovid bolnice, u ruke svakom lekaru, medicinskoj sestri, tehničaru koji je angažovan u ovim ustanovama.

Programeri iz IT sektora Mozzarta samoinicijativno za tri dana neprikidnog rada napravili su veb-servis koji brzo i lako povezuje volontere i one kojima je pomoć potrebna i poklonili ga državi. Sektor logistike je sa vozačima i vozilima stavljan na raspolaganje lokalnim samoupravama radi dostavljanja dezinfekcionih sredstava i neophodne opreme u glavne centre za tretiranje pacijenata od Infektivne klinike do privremenih bolnica. U nekoliko navrata zaposleni ove kompanije dobrovoljno su davali krv gde je u saradnji sa Institutom za transfuziju iz Beograda prikupljeno je više desetina litara krvi za one kojima je krv neophodna.

Plemenitoj misiji Mozzarta pridružili su se i brojni proslavljeni sportisti – Igor Rakočević, Željko Rebrača, kompletan tim srpskog šampiona u fudbalu FK Crvena zvezda, zatim Novica Veličković, Ognjen Kuzmić, Tijana Bošković, Dejan Tomašević, Vladimir Štimac, seniorski tim KK Borca iz Čačka, Aleksa Avramović… ali i Nele Karajlić, naš legendarni muzičar, kao i mnoge internet zvezde, popularne među mlađom publikom – Nikola Milošević - Đota Freestyle i Sara Damjanović - Sara TKD.

U saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, za manje od 48h otkad im je zahtev upućen, Mozzart je opremio LED televizorima i sve sigurne kuće u 13 gradova širom Srbije kako bi školarci smešteni u njima mogli da prate nastavu koja se iz učionica preselila na televiziju. Televizorima i drugom tehnikom opremili su i privremenu bolnicu Čair u Nišu, prostorije Ministarstva zdravlja.

Zdravstvene ustanove u koje je upućena finansijska pomoć su i opšte bolnice u Vranju, Užicu, Kikindi, Subotici, Čačku, Sremskoj Mitrovici, Novom Pazaru, Ćupriji, bolnica „Studenica“ u Kraljevu, Klinički centar Niš, Klinički centar Kragujevac, Klinika za tropske i infektivne bolesti KC Srbija, Kliničko bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici i VMA u Beogradu. Bolnicama je donirana zaštitna oprema, medicinski aspiratori, protokomeri, centrifuge za laboratoriju koje analize neophodne u borbi protiv kovida izrađuju brže i jednostavnije, zatim posteljine, mantili za lekare, ali i značajna finansijska sredstva.

Mozzart je obezbedio i distribuirao čak 75 tona svežih namirnica, obroka i voća - prvobitno je najugroženijim građanima kojima je bilo zabranjeno kretanje, a onda i zdravstvenim radnicima. Pomoć je uručivana u saradnji sa Crvenim krstom, lokalnim samoupravama, FK Crvena zvezda, humanitarnom organizacijom “Svi za Kosmet”… U okviru poslednje aklcije koja je realizovana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, zaposleni ove kompanije, njih 300, je u slobodno vreme dostavljalo vitaminske pakete u sve kovid bolnice u Srbiji. U nešto više od 20 gradova i 40 ustanova dostavljeno je 40 tona osvežavajućih napitaka i svežeg voća, za svakog lekara, medicinsku sestru i tehničara koji radi u kovid ustanovama.

U ovoj kompaniji ističu da su svesni situacije u kojoj se nalazi naš narod u ovom trenutku, zbog čega su odlučni da pomoć i podršku upute gde god je to moguće.

“Oduvek smo se težili da status lidera u privredi opravdamo i kada je odgovornost i humanitarni rad u pitanju, to smo osećali delom i kao svoju obavezu. Novčana pomoć je u ovim trenucima, posebno zdravstvu, važna i prekopotrebna, ali smo izuzetno ponosni na naše zaposlene koji su praktično od prvog dana pojave virusa korona u službi građana Srbije. Strategiju ulaganja u zajednicu u kojoj poslujemo, negujemo od osnivanja kompanije, a koliko je društveno odgovorno delovanje ukorenjeno u Mozzartu, najbolje pokazuje činjenica da se više od 500 zaposlenih samoinicijativno prijavilo da pomogne”, istakao je Borjan Popović, direktor korporativnih komuniakcija u kompaniji Mozzart.

