DUPLA IGRA: Crna Gora stopira srpski projekat zbog navodne brige za prirodu, a sama gradi hidroelektranu

Crnogorske vlasti bi da stopiraju izgradnju HE Buk Bijela zbog bojazni da će možda (?!) negativno uticati na njihove vode, a grade HE u kanjonu Komarnice

Iako vlasti u Crnoj Gore pokušavaju da uspore proces izgradnje hidroelektrane (HE) Buk Bijela, koja je zajednički projekat Srbije i Republike Srpske, navodno zbog bojazni da će realizacija ovog projekta na Drini možda (?!) negativno uticati na „režim voda na teritoriji Crne Gore“, u istoj toj državi istovremeno se radi na projektu izgradnje druge hidroelektrane - u kanjonu reke Komarnice, koji će, kako tvrde crnogorska ekološka udruženja, sasvim sigurno trajno devastirati jedno od najlepših područja u Evropi.

Izgradnja HE Buk Bijela planirana je na Drini, na oko 11 km uzvodno od Foče u RS, a u junu je potpisan i ugovor o osnivanju zajedničkog preduzeća između elektroprivreda RS i Srbije, koji je upućen Konkurencijskom savetu BiH.

Projekat HE Buk Bijela foto: Screenshot

Žalba

Ovaj projekat bi, kako kažu stručnjaci, trebalo da Srbiji i RS omogući stabilnije i jeftinije snabdevanje električnom energijom, međutim, crnogorski Savet za vode, koji je osnovala vlada CG, predložio je njihovom Ministarstvu održivog razvoja i turizma da pokrene postupak prema međunarodnom ESPOO sekretarijatu, kako bi dobili svu relevantnu dokumentaciju i procenili mogući uticaj realizacije tog projekta na Crnu Goru.

- Reka Drina, na kojoj je planirana izgradnja HE, nastaje od Pive i Tare, koje se formiraju u Crnoj Gori i najvećim delom čine vodni bilans Drine. Ovaj podatak opravdava bojazan da će realizacija projekta na Drini imati uticaja na režim voda na teritoriji CG - saopštio je Savet za vode.

Crnogorsko Ministarstvo održivog razvoja i turizma nije odgovorilo na pitanja Kurira da li su već uputili žalbu ESPOO sekretarijatu, međutim, zanimljivo je da se u toj zemlji uveliko radi na izgradnji druge hidroelektrane, čiji je uticaj, prema rečima brojnih aktivista i ekoloških udruženja, nesumnjivo poguban za kanjon reke Komarnice.

Miodrag Karadžić, predsednik Društva mladih ekologa Nikšić kaže za Kurir da je ovaj projekat u fazi razrade, ali da još nije precizirano koliki će biti nivo vode u jezeru.

Barijera od 60 km

- Razgovara se o maksimalnim kvotama, a ukoliko tako bude, to bi značilo potapanje kanjona Nevidio. Kanjon Komarnice, zajedno s kanjonom Nevidio, jedan je od najlepših kanjona Evrope. Pravljenjem brane i pregrađivanjem kanjona Komarnice dobićemo novo jezero, koje će s već postojećim napraviti barijeru od 60 km. To će negativno uticati na prirodnu migraciju životinja, reljef će trajno biti narušen, a doći će i do lokalnih mikroklimatskih promena na terenu Durmitora, što će negativno uticati i na održavanje durmitorskih glečera - kaže Karadžić i dodaje da izgradnju bilo koje HE, pa i Buk Bijela, ne treba posmatrati samo potencijal iskorišćavanja električne energije, već treba voditi računa o životnoj sredini.

ALEKSANDAR ANTIĆ O HES Gornja Drina mašta se 35 godina foto: Ana Paunković Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike Srbije, kaže za Kurir da je razvoj projekta HES Gornja Drina, sistem tri hidroelektrane - Buk Bijela, Foča i Paunci, „projekat o kome se mašta 35 godina“. - Srbija i EPS su inicijatori ovog projekta koji ima za cilj regulaciju gornjeg sliva Drine i podizanje sistema zaštite od poplava na celom toku, čime se direktno utiče na zaštitu poljoprivrede i imovine građana sa obe strane Drine. Izgradnja elektrana, naravno, donosi benefite za obe elektroprivrede i građane sa obe strane Drine - ističe Antić.

Kurir.rs/ Ekipa Kurira Foto: Shutterstock

Kurir