PLANIRAJU DA SEKU, A LAŽU: "Avala studios" pogodila istina, pa se ljuti na Kurir

Kompanija „Avala studios“, koja je nosilac kontroverznog projekta „Avala filmski park“, koji, prema rečima brojnih aktivista i boraca za zaštitu životne sredine, podrazumeva seču oko 30 hektara šuma i zelenila na Košutnjaku, juče je najavila demanti na pisanje Kurira, koji je na ovaj problem upozorio javnost, da bi potom brže-bolje odustala, shvativši da je sve tačno i da nikako ne može opravdati planirano pustošenje zelenih površina zarad izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa!

Čak 600.000 kvadrata

Kurir je u jučerašnjem broju otkrio da, iako su u „Avala studios“ u više navrata istakli da na Košutnjaku neće biti seče šume, iz same mape koju je ova firma poslala jasno je, a što su potvrdili i stručnjaci, da će izgradnja skoro 600.000 kvadrata poslovnog-stambenog kompleksa izbrisati ogromne površine zelenila. A uz to gustina naseljenosti na tom području, koji mnogi smatraju „plućima Beograda“, povećaće se za čak 10 puta. Sve to uticaće ne samo na kvalitet života onih koji žive u tom području već posredno i na sve građane prestonice.

U „Avala studios“ su prvobitno najavili demanti ovih informacija, da bi potom rekli da je tekst u redu, mada im se ne sviđa izbor sagovornice, ali da ima dve strane - i za i protiv. Glavni problem im je bio naslov - ne sviđa im! Međutim, nekoliko sati kasnije naprasno su rešili da odustanu. To ne čudi kada se uzme u obzir da su i u samom odgovoru, koji je Kurir juče objavio, praktično priznali da će seći šumu, nazivajući to „redukcijom“. Prema njihovim tvrdnjama, kvalitetno je samo sedam ha šume, koju neće dirati, ali će zato „redukovati močvare, alergeno rastinje i samonikla stabla bez vrednosti“.

Dušan Todorović, član UO Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, kaže za Kurir da ako je namera bila da se ukloni nekvalitetno drveće, onda ga je trebalo zameniti drugim. Međutim, jasno je „ da je namera bila drugačija“:

I izvan gabarita

- Ovde je reč o ogromnoj površini na kojoj će se graditi i, da bi to uopšte bilo moguće, neophodno je da se raščisti teren, i to ne samo u okviru tog budućeg kompleksa, već i izvan gabarita te određene površina. Za jedan takav poduhvat ne može se do te mere redukovati zelena površina samo uklanjanjem nekog žbunja ili nekih estetskih neadekvatnih primeraka. Tu će da bude jedna ozbiljna seča, o tome nema diskusije.

Kurir je zvao „Avala studios“, ali nisu želeli da daju izjavu.

