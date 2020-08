DOKTORKA DARIJA DEMANTOVALA RADOVANOVIĆA Deo našeg rutinskog posla i aktivnosti je da smo u svakodnevnom kontaktu sa SZO

Doktorka Darija Tepavčević Kisić odgovorila je profesoru Zoranu Radovanoviću i na veoma utemeljen način demantovla njegove stavove o koroni.

Naime, dr Kisić Tepavčević tokom gostovanja u emisiji "Fokus" na TV B92 istakla je da je Srbija u stalnom kontaktu sa SZO.

- Sve odluke koje je donosio i donosi Krizni štab zasnovane su na isključivo epidemiološkim pokazateljima u datom momentu i sve odluke su bile na nivou preporuka. Što se tiče iskaza profesora Radovanovića, prvo se trudite da ne slušate različite iskaze jer se trudite da radite svoj posao. Međutim, kada se to ponavlja ne možete da ne čujete i da vas ne pogodi. Ispada da su ljudi u Kriznom štabu slučajno izabrani i nemaju nikakve kompetencije. Profesor Radovanović zna kompetencije svakog člana Kriznog štaba - rekla je doktorka i dodala da je profesor Radovanović otišao u penziju kao profesor Instituta na kom ona trenutno radi.

foto: Printscreen

Ona naglašava da Radovanović više od 20 godina na kraju svog radnog veka nije radio u Srbiji.

- Više od 30 godina je van ovog zdravstvenog sistema. Kritikovati je lako, i kritika je dobra i diskusija je odlična ukoliko je produktivna, ali ovakav način iznošenja neistina i poluinformacija negativno može da utiče na sve, jer unosi nepoverenje. Kada je reč o pozivu na saradnju sa SZO, to je nešto što se podrazumeva. Imamo kontinuiranu saradnju i edukaciju u oblasti pandemija sa SZO. Mnoge moje kolege i ja poslednjih 4-5 godina imamo sve njihove diplome kada je reč o spremnosti na reagovanje u pandemijskim situacijama - naglašava doktorka Darija Kisić Tepavčević i dodaje:

- Deo našeg rutinskog posla i aktivnosti je da smo u svakodnevnom kontaktu sa SZO. Prošle godine je naša zemlja bila pozvana u Vašington kao primer dobrog reagovanja i dobre prakse kada je reč o epidemiji malih boginja i izabrani smo tada kao predstavnici Evrope. Lično sam bila na tom velikom skupu gde smo predstavili rezultate našeg rada. I prošle nedelje smo imali direktne sastanke sa našim predstavnicima u SZO - kaže doktorka.

Kisić Tepavčević kaže da sa kancelarijom SZO u našoj zemlji imamo veoma dobru saradnju, kao i sa šefom kancelarije Ivanušom.

- Kolege iz SZO se uvek trude da nam pomognu u svim segmentima - naglašava ona.

Doktorka napominje da na početku epidemije, a pre proglašenja pandemije testovi na koronu nisu postojali a da je Srbija prve testove dobila kao donaciju.

foto: Printscreen

- Na tržištu nisu bili dostupni. Od samog početka uz veliku pomoć SZO imali smo testove i posle kada su bili dostupniji trudili smo se da ih nabavimo koliko možemo.

Kisić Tepavčević je rekla i da se iznova ponavljaju informacije koje nisu zasnovane ni na dokazima niti istini.

- Više puta smo rekli, apsolutno svaki član Kriznog štaba donosio je odluke isključivo bazirane na aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i nismo učestvovali niti mislimo da postoji ikakvo obmanjivanje u vezi sa bilo čim. Od samog početka smo bili u medijima svakodnevno i delili sve informacije a često nismo znali odgovore na pitanja i to otvoreno kažemo. I to smo shvatili kao bitan deo našeg rada. Pokazano je da ove mere spasavaju život i upravo nam to iskustva iz Kine to neprestano pokazuju - objasnila je doktorka.

Na pitanje o njegovoj fotografiji sa Draganom Đilasom i o tome da li se Krizni štab napada zbog političkih razloga, ona je odgovorila da ne želi da je komentariše, ali da svako može da se bavi politikom, pa i profesor Radovanović.

- Uopšte to ne bih komentarisala, svaki čovek ima pravo da se bavi politikom pa i doktor Radovanović, kako god se to prestavljalo u medijima, mi smo ovde isključivo da se bavimo strukom i isključivo smo ovde da uradimo sve da se što pre izborimo sa epidemijom - naglasila je doktorka.

