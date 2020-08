REKA TARA PRETVORENA U KALJUGU: Mini hidroelektrane ZAMUTILE suzu Evrope!

Dok vlasti u Crnoj Gore pokušavaju da uspore proces izgradnje hidroelektrane (HE) Buk Bijela, koja je zajednički projekat Srbije i Republike Srpske, navodno zbog bojazni da će realizacija ovog projekta na Drini možda (?!) negativno uticati na "režim voda na teritoriji Crne Gore", tamošnji ekolozi optužuju državu za ekocid nad rekom Tarom, koja je 31. jula bila zagađena u najvećem delu toka kroz Crnu Goru.

Kako prenose crnogorski mediji, nevladine organizacije i deo tamošnje opozicije tvrde da je reka zamućena usled izgradnje auto-puta i malih hidroelektrana (MHE) na njenim pritokama.

Koalicija za održivi razvoj je prijavila je UNESKO "najnoviji ekocid na reci Tari". - Pored radova na auto-putu, izgradnja MHE na pritokama Tare i pristupnih puteva do njih dovodi do ispiranja hiljada tona šljunka, zemlje i otpada u samo korito reke, usled čega dolazi do neviđenog ekocida - pomora ribe i živog sveta - naveli su iz KOR, dok je NVO Green Home zatražio obustavu svih radova na Tari dok se ne utvrdi odgovornost počinilaca i učinjena šteta.

Ekološki pokret Ozon pretpostavlja da je Taru zamutio građevinski materijal, koji nastaje prilikom izgradnje MHE na rekama koje se ulivaju u Taru ili prilikom gradnje auto-puta, dok je opoziciona politička partija URA zatražila hitnu reakciju i utvrđivanje uzroka zamućenja reke.

- Suza Evrope od jutros je kaljuga, što je završni čin u devastaciji onoga što nam je ostalo kao jedina vrednost i bogatstvo države - prirodnih lepota, i neko će zbog toga vrlo brzo odgovarati. Ovo je poslednji pucanj u taj njen status imajući u vidu da je UNESKO zbog izgradnje auto-puta u izveštaju već naveo da je reka Tara ugrožena od građevinskih radova - poručili su iz URA.

Uprava za inspekcijske poslove nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome da li je 31. jula izvršen inspekcijski nadzor i koji je uzrok zamućenja reke Tare.

(Kurir)

Foto URA

Kurir