SRPSKOJ VOJSCI STIŽE NOVI PVO SISTEM IZ KINE: Evo šta je FK-3 i koje su mu sličnosti sa ruskim S-300!

Vojska Srbije dobiće raketni sistem protivvazdušne odbrane (RS PVO) FK-3 kineske proizvodnje, saznaje Balkanska bezbednosna mreža. Nabavka je ugovorena i plaćena, i na to ukazuje pažljivo čitanje godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog preduzeća Jugoimport-SDPR za prošlu godinu.

U jednom pasusu navedeno je da su zaključeni uvozni ugovori u vrednosti od 620,3 miliona američkih dolara. Jedan od najvećih poslova među njima je nabavka "PVO sistema FK-3".

Ostali ugovori sa vrha liste po vrednosti su modernizacija MiG-29 što se odnosi na integraciju dodatne avionike uključujući modifikacije radara i novih raketa vazduh-vazduh i vazduh-zemlja, zatim nabavka francuskih lakih prenosnih sistema PVO Mistral 3 i raketa i kineskih bespilotnih letelica CH-92A koje su već stigle i predstavljene su javno 4. jula na aerodromu Batajnica. Ostali poslovi su u toku realizacije.

Kineski RS PVO FK-3 pre dve godine u medijima se pominje kao sistem koji će da se nabavi za modernizaciju teritorijalne PVO Srbije.

Informacije o tome sasvim sigurno su stigle iz državnog vrha Srbije jer nema indicija u sadržaju članaka koji pominju FK-3 da su na neki način iscurele iz sistema odbrane.

Nabavka FK-3 uvek se u tim člancima dovodi u direktnu vezu sa susretima predsednika Si Đipinga i Aleksandra Vučića. Jedan od primera je početak teme jula 2018. kada je delegacija ministarstva odbrane Srbije posetila firmu u Pekingu i videla sisteme FK-3 i FM-3000.

U izveštajima iz Informera i Alo o Vučićevoj poseti Kini aprila 2019. navodi se precizno da je jedna od tema sastanaka dva predsednika RS PVO FK-3. Recentni članci u medijima i dalje pišu o nabavci FK-3 kao budućem potezu koji će tek biti tema pregovora. Izveštaj Jugoimport-SDPR jasno kaže da postoji čvrst ugovor.

Prvi RS PVO nabavljeni su u prvoj polovini 1960-tih godina i bivši SSSR je bio jedini izvor raketne tehnike za uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru. Sada Vojska Srbije koristi sisteme nasleđene iz jugoslovenske ere i odbranu Beograda čine divizioni RS PVO Neva-M sa zonom uništenja po daljini do 25 km i po visini do 18 km.

Građanski rat odložio je nabavke nove tehnike iako je bilo puno glasina tokom burnih 1990-tih o pokušajima i ponudama za ruski RS PVO S-300.

Javno mnjenje je do danas ostalo fascinirano ruskim sistemima starim S-300 i novim S-400. Kada mediji u naslovima pomenu te rakete očekuje se izuzetan nivo interesa čitalaca.

Od 2012. u javnom prostoru često se najavljivalo da predstoji nabavka novih ruskih sistema koji će efikasno zaštititi vazdušni prostor Srbije čak i dejstvom po ciljevima koji su daleko u zagraničnom području.

Kulimnacija proruskog talasa bila je za vreme vežbe Slovenski štit-2019 oktobra prošle godine kada su na aerodromu Batajnica kada su na vatrene položaje postavljena dva samohodna lansirna vozila RS PVO S-400. Mit o tome da su rakete ostale u Srbiji održavao se mesecima, a već u to vreme bilo je izvesno da se Srbija odlučila za nabavku kineskog RS PVO.

Taktičko-tehničke karakteristike FK-3 su misteriozne jer se radi o izvoznom sistemu koji do narudžbine za Srbiju nije imao korisnika.

Kinezi su na izložbama naoružanja do sada navodili samo šture informacije po kojima se radi o sistemu sa zonom uništenja do 100 km po daljini i do 27 km po visini. U domaćim izvorima stalno se pominju tri sistema i možemo pretpostaviti obzirom da se radi o informaciji iz državnog vrha da je tačna i da su to tri baterije.

Kod sistema FK-3 jednu bateriju čine vozilo sa radarom i tri lansirna vozila od kojih svako ima četiri rakete sa radnokomandnim i radarskim poluaktivnim vođenjem. Jedna baterija može istovremeno da dejstvuje sa 12 raketa po 6 ciljeva.

Navodno za Kinesku narodnooslobodilačku armiju izrađena je varijanta HQ-22 koja ima deo zajedničkih elemenata, ali rakete sa zonom uništenja do 170 km.

Na osnovnu priloga kineske TV iz 2014. zaključuje se da je HQ-22 od 2014. godine u naoružanju, ali mora se zadržati rezerva prema tome jer kineska vojna industrija vrlo često koristi agresivni marketing i sisteme u raznim fazama razvoja prikazuje kao gotove.

Zbog uverljivosti često se snimci sa testova prikazuju kao obuka u jedinicama kineske armije. Svežije slike kineske TV iz novembra 2019. predstavile su gađanje sa HQ-22 u jednoj brigadi PVO za koju se po terenu i atmosferi može pretpostaviti da je realna borbena jedinica, a ne "prerušeni" poligon za testove.

U međuvremenu pokrenuto je preoružanje kineske PVO sa HQ-22 koji je zamena za HQ-2 što je kineska oznaka za davno zastareli RS PVO Dvina sovjetskog porekla koji je svoj vrhunac slave imao pre četrdesetak i više godina u Vijetnamskom ratu.

Novi sistemi HQ-22 i FK-3 koji ćemo uskoro videti u Srbiji indirektno su ostvarene želje dobrog dela javnosti kod nas da se nabavi S-300. Naime, Kinezi su rakete projektovali na bazi rešenja ruskih raketa raznih varijanti koje su dobili sa sistemom S-300 1990.tih godina.

Za kinesku vojnu industriju izvoz RS PVO u Srbiju izuzetno je vredan prodor na potpuno novo tržište jer do sada korisnici kineskih sistema srednjeg i velikog dometa bili samo kineski saveznici iz Azije.

