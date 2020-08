KRIZNI ŠTAB Lončar: Čuli ste za incident u Nišu, nema opravdanja! Ograničićemo broj kupača ako se mere ne budu poštovale

Nema opuštanja! Ako se vratimo na stare navike, anuliraćemo brzo ove brojke do kojih smo došli zahvaljujući poštovanje ovih mera! Možemo da živimo sa maskama i sa distancom - rekao je ministar Lončar

BEOGRAD - Krizni štab saopštio je najnoviji korona bilans. U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 311 zaraženih virusom korona, a preminulo je još osam osoba, saopštio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je dodao da je u poslednjih 24 sata testirano 8.395 osoba. Hospitalizovano je 4.196 pacijenata, a na respiratorima je njih 146. U poslednjih 24 sata preminulo je još osam osoba, ukupno 590. Lončar je istakao da je i dalje najviše zaraženih u Beogradu.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar saopštio je danas da je broj bolesnika i broj zaraženih počeo da se smanjuje i to samo zahvaljujući poštovanju aktuelnih mera - maske, distanca i pranje ruku. On je odmah apelovao na građane da nastave da poštuju sve ove mere jer opuštanja nema i ne sme biti!

- Nema opuštanja! Ako se vratimo na stare navike, anuliraćemo brzo ove brojke do kojih smo došli zahvaljujući poštovanje ovih mera! Možemo da živimo sa maskama i sa distancom - rekao je ministar Lončar dodajući da se broj obolelih u svetu smanjuje u Nemačkoj, Austriji, Sloveniji - znači zemljama koje strogo poštuju iste mere koje imamo i mi.

- Zašto mi ne možemo isto tako - rekao je Lončar a apelu su se pridružili dr Pelemiš i dr Lađević koji su rekli da se broj smanjuje ali da su na intenzivnoj nezi i dalje pacijenti sa jako teškom kliničkom slikom.

Ograničićemo broj ljudi na Adi ako se mere ne budu poštovale

- Ako se ljudi ne budu pridržavali mera ozbiljno ćemo razmisliti da ograničimo broj posetilaca na Adi Ciganliji. To je jedino što možemo u ovom trenutku da uradimo", rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je istakao da potpuno razume ljude koji po ovoj vrućini žele da se osveže, ali da mere moraju da se poštuju.

- Upozoravali smo ne samo na kupalište na Adi Ciganliji, nego i na sve bazene da se poštuje ono što su epidemiolozi rekli, da ograničen broj bude na svim mestima. Sledeći korak je da ćemo morati da se uključimo da bi ispoštovali ono što je neophodno kako bi sprečili širenje virusa. Nemamo mnogo izbora. Nema svrhe kažnjavati, već samo da ograničimo broj ljudi koji će da bude na Adi. Nama ne treba za sledeći kraj nedelje i sledeći vikend povećan broj obolelih ljudi koji su bili na Adi. To automatski znači opterećenje bolnica, a naš cilj je da ne dođe do toga - rekao je Lončar.

Lončar: Napadi na zdravstvene radnike ne smeju se dešavati

Lončar je osudio danas napad pacijenta u Nišu na medicinsku sestru u kovid bolnici u KC Niš i istakao da takve stvari ne smeju da se dešavaju.

"Ako vi danas napadate heroje, junake, ne samo Srbije, nego u celom svetu - zdravstvene radnike... To mora da stane, to ne sme da se dešava", poručio je Lončar na pres konferenciji. On je rekao da svi moraju najoštrije da osude ono što se deilo u Nišu.

"Moramo da zaštitimo zdravstvene radnike od svake ružne reči, od svega. Očekujemo da svi oni pruže pomoć, da svima budu na usluzi. Onda nema opravdanja ako ih neko napadne", rekao je Lončar. U Kliničkom centru Niš došlo je do incidenta između pacijenta i medicinske sestre 30.jula, potvrđeno je Tanjugu u Policijskoj upravi Niš o čemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.

Mediji su ranije preneli da je S.K. (82) 30. jula fizički napao medicinsku sestru N.O. (32) u kovid bolnici na Klinici za rehabilitaciju niškog Kliničkog centra, jer ga je sprečila da svojevoljno napusti tu zdravstvenu ustanovu, a zatim pretio da će skočiti kroz prozor. Težak incident se dogodio 30. jula oko 18 sati kada je starac zatražio da bude pušten iz bolnice.

