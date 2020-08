NEGA NA TRENDY NAČIN: Novi proizvodi u dm drogerijama

U potrazi ste za novim proizvodima za negu vašeg lica i tela, ali ste u dilemi za koji od njih da se odlučite? Za negu kože nema univerzalnog recepta jer morate da vodite računa o mnogo faktora kao što su tip vaše kože, u kakvom je ona stanju trenutno, ali i o tome koja vrsta proizvoda vam je potrebna. Što je najvažnije, da li taj proizvod sadrži kvalitetne sastojke i time može da odgovori na sve što je vašoj koži neophodno?

Verovatno se pitate da li na jednom mestu možete da pronađete trendseterske proizvode vrhunskog kvaliteta i da vašu negu podignete na viši nivo.

„Trendy“ nega vam je sada na dohvat ruke jer je dm svoju ponudu dodatno obogatio novim brendovima za negu lica i tela. Recept za uspešnost ovih preparata leži baš u njihovom sastavu i u tome što mogu da odgovore na sve potrebe savremenih ljudi. Proizvodi koji se nalaze na policama dm drogerija potpuno su prirodni i sadrže inovativne sastojke i, što je najvažnije, ovaj sjajan izbor će vas dodatno inspirisati da među njima pronađete svoje favorite, i to po pristupačnim cenama.

Da li ste spremni da se zaljubite na prvi pogled?

Brend SO …? Sorry not sorry osvojiće vas na prvi pogled zbog svojih šarenih i potpuno inovativnih pakovanja koja čine „guilty pleasure“ proizvode za negu kože tela. Hranljivi sastojci poput ulja badema, konoplje i neodoljivi mirisi neguju kožu i nalaze se u hidratantnim puderima, hranljivim pilinzima, mlečnim kupkama i kremastim jogurtima za telo.

Puter i mus, ovoga puta na vašoj koži

Ako ipak želite da budete odgovorni i u skladu sa prirodom, tu je brend Nacomi, ekskluzivno dostupan u dm drogerijama. Prirodni sastojci čine osnovu ove kozmetike za negu tela, a tu su i fenomenalne kreme za ruke. Ova linija proizvoda sadrži različite vrste putera, kao i hladno presovana ulja što čini ove proizvode jedinstvenim.

Neodoljiv miris lubenice

Duh leta u gradu osetićete uz korejski (k-beauty) brend Ariul koji nudi prirodne sastojke upakovane u savremeno pakovanje. Proizvodi WATERMELON linije za hidrataciju očaraće vas mirisom lubenice koji će pružiti posebnu svežinu vašoj koži.

Tiger Cica - moć „tigra“ za vašu negu

Da li znate šta znači „Byeongpul”? Iza ovog naziva krije se „biljka koja leči bolesti” ili „Tiger Herb”, odnosno tigrova biljka. Ekstrakt ove biljke ima mnogobrojne pozitivne efekte na zdravlje i lepotu kože lica i predstavlja integralni deo jedinstvenog sastava korejskog (k-beauty) brenda It’S SKIN, i njegove linije Tiger Cica, koji se u našoj zemlji može pronaći ekskluzivno u većini dm drogerija. Jedan od najmoćnijih aktivnih sastojaka pronađen je upravo u ovoj biljci, i on ubrzava proces regeneracije kože, zaceljuje rane i daje olakšanje suvoj, atopičnoj koži tako što umiruje kožu, smanjuje crvenilo i svrab.

Korejski (k-beauty) brend CLIV, koji ekskluzivno možete naći u većini dm drogerija, nudi četvorostepeno sigurno rešenje koje nastaje u laboratorijama po tehnološki inovativnom sistemu, tokom koga se neprekidno razvijaju novi sastojci kako bi se pronašlo optimalno rešenje za svaki problem na koži. Brend je posebno poznat po svojoj bb kremi sa visokim zaštitnim faktorom. Osim toga, ovaj brend vam nudi i sjajne ampule i maske za lice.

Kompletan čulni doživljaj

Sa ciljem da vašoj koži pruži kompletnu negu, još jedan ekskluzivni korejski (k-beauty) brend coxir koji se nalazi na policama većine dm drogerija, pruža minimalnu estetiku i maksimalnu posvećenost nezi lica. Ovaj trendseterski brend daje kompletan doživljaj, jer pored toga što dobijate sveobuhvatnu negu, on se nalazi u posebno dizajniranim pakovanjima koja su i poslastica za vaše oči.

Sigurni smo da ste dovoljno inspirisani da se uputite u najbližu dm drogeriju i prepustite se uživanju u mirisima, bojama, pakovanjima novih brendova koji će u potpunosti odgovoriti na sve vaše potrebe i prirediti vam potpuni čulni doživljaj – dm je vaše mesto za lepotu i negu!

