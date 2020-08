PAPRENO: Gorivo poskupelo 10 dinara za mesec dana!

Posle aprilskog istorijskog kolapsa cene sirove nafte, vrednost ovog energenta na svetskim berzama u stalnom je rastu, što se vidno odražava i na domaće tržište, i to u rastu cena goriva od čak 10 dinara po litru u poslednjih mesec i po dana dana.

Viša i akciza

Tako litar benzina sada košta oko 134 dinara, dok je litar dizela poskupeo na 143 dinara, sa 132, koliko je koštao krajem juna, kada su cene goriva u Srbiji bile na petogodišnjem minimumu. Prosta računica pokazuje da je za nešto više od mesec dana pun rezervoar (50 litara) poskupeo za oko 500 dinara. Srbija je tako trenutno na trećem mestu u regionu po ceni benzina, koji je skuplji jedino u Hrvatskoj i Albaniji.

Upućeni smatraju da je za ovo poskupljenje delom zaslužna činjenica da su potrošene zalihe jeftine nafte koje su kupovane na globalnom tržištu po niskim cenama, te da se sada prerađuje ona kupljena po višim cenama. Takođe, ne treba smetnuti s uma da je 1. jula povećana i akciza na gorivo. - Iako je razlog za poskupljenje goriva kod nas uvek teško precizno znati, uglavnom formiranje cene svuda zavisi od berzanske cene nafte. Sada dolazi na red prerada skuplje sirove nafte, što bi mogao da bude osnovni razlog - ocenio je za Kurir Nebojša Atanacković, predsednik Nadzornog odbora i jedan od vlasnika kompanije „Nafta a. d.“

Nadoknada manjka

Napominje i da u Srbiji cena benzina dosta brzo poraste čak i kada su mali razlozi za to, dok onda kada treba da se smanji, ona se ne koriguje dovoljno. Da ipak ne treba da strepimo od daljeg rasta cene goriva, smatra ekonomista Mlađen Kovačević.

- Formiranje cena goriva je uvek zavisilo od otkupne cene na svetskom tržištu, te verujem da je to slučaj i sada. No, teško da će i u narednom periodu njena cena rasti, naprotiv, verujem da će padati, i to zbog daljeg usporavanja ekonomije, ali i zbog drastičnog pada prodaje automobila, što znači i manju tražnju benzina. Zato bi samim tim trebalo i kod nas da cene prate taj trend. Moguće je, naravno, da će višom cenom goriva pokušati da se nadoknade neki drugi manjkovi, pa ne treba očekivati preveliki pad cene, ali svakako ni dalji rast - ocenjuje Kovačević.

