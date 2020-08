SRBI MASOVNO IDU U MAĐARSKU NA TESTIRANJE! Nije jeftino, ali kome se žuri ne pita za cenu, a postoji i CAKA NA GRANICI

Mnogi misle da su granice zatvorene i da je prolaz moguć samo za posebne kategorije putnika, međutim potvrđeno je da srpsko – mađarsku granicu može da pređe svaki državljanin Srbije, ali je boravak u toj državi ograničen do 30 kilometara i na 24 sata.

Na granici nije potrebno imati negativan rezultat testa, ali postoji mogućnost da na osnovu ličnog odabira ili zbog sumnje na infekciju koronom, carinik izmeri putnicima temperaturu. U slučaju da ima temperaturu putnik će biti vraćen, u suprotnom, može slobodno da ide u šoping, šetnju, na kupanje u neku od banja u pograničnom pojasu ili da se testira, ali je bitno da se kreće u zoni koja je predviđena posebnim merama zaštite od virusa.

U toj zoni se nalaze i klinike, medicinske ustanove, zahvaljujući kojima je mnogo ljudi iz Srbije uspelo da za jedan do dva dana dobije rezultate testa. Svoje usluge javno nude i objavljuju na internetu i društvenim mrežama dve klinike blizu Horgoša - Reske, a prema rečima Subotičana, u pitanju su „ozbiljne medicinske kuće, koje rade serološke brze testove na antitela i PCR testove.

foto: EPA / Đorđe Savić

- Rezultati brzog testa na antitela su gotovi za 10 minuta, a PCR do 48 sati. Za slučaj da je PCR potreban zbog lekarskih intervencija, putovanja i drugih razloga zakazuju testiranje u roku od 24 sata i za 24 do 48 sati šalju rezultate mejlom. Jedna klinika naplaćuje 100 evra testiranje, a druga 130, a ako neko želi hitno rezultate doplaćuje se 50 evra. Moja saznanja su, sestra je bila nedavno, da je interesovanje naših građana veliko, i da su u pitanju profesionalci koji sarađuju sa akreditovanim laboratotijama i izdaju važeče testove za sve potrebe – kaže Subotičanin.

- U Subotici ne rade testove na lični zahtev, a u drugim gradovima se čeka. Svako ko se vraća na posao u neku od zemalja u EU ili želi da putuje u inostranstvo iz bilo kojih razloga, naravno da će prihvatiti ponudu iz Mađarske. Nažalost, mnogi ne veruju da se to radi kako treba, sumnjaju u prevare i kuju teroije zavere, osim toga nisu informisani kako se sada putuje u koju državu, ali Mađarska jeste naš dobar komšija i sjajno je što su se i javno oglasili i pozvali naše građane na testiranje. Zarada je njihova, ali uslovi kod nas da bi se neko testirao i ono što oni nude ne može da se poredi – zaključuje sagovornik „Blica“.

U cenovniku jedne od klinika se navodi da je hitno testiranje, preko reda, zakazivanje vikendom i radnim danima u roku od 24 sata, za bilo koji test, dodatnih 50 evra. Serološki brzi test je 60 evra, PCR testiranje je 130 evra, analiza antitela je 70 evra, seorološki brzi test plus PCR je 150 evra, a analiza antitela plus PCR je isto 150 evra. Serološki i test na antitela su 110 zajedno ako se rade, dok je cena analize antitela, serološki brzog testa plus PCR testa 200 evra po osobi.

Kurir.rs/Blic

Foto čitateljka Kurira

Kurir