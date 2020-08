KO ŽELI DA POMOGNE I DA KRV, MOŽE OVDE: Pogledajte raspored i satnicu po gradovima

BEOGRAD - Institut za transfuziju krvi Srbije obavestio je dobrovoljne davaoce gde sve u narednom periodu, u okviru letnje kampanje, mogu dati krv.

Tako će u ponedeljak 10. avgusta u "transfuziomobil" biti postavljen ispred Immo Outlet Centra na Novom Beogradu od 13 do 18 sati, u Požarevcu u Domu Crvenog krsta od 9 do 15 sati, u Smederevu u Centaru za kulturu od 9 do 15 sati, kao i u Sopotu u Centru za kulturu od 9 do 13 sati.

Tečnost koja život znači u utorak- 11. avgusta može se dati u Aranđelovcu u prostorijama Crvenog krsta od 9.30 do 15.30 sati, zatim u Valjevu u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 15 sati, kao i u Vladimircima u autobusu ispred Konaka od 9 do 14 sati.

U sredu humanost mogu pokazati i građani Velike Plane u Centaru za kulturu "Masuka“ - bioskop od 9 do 14 sati, zatim meštani Lazarevca u Centaru za kulturu od 10 do 16 sati. Istog dana autobus Instituta biće postavljen i ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Čukarici od 12 do 17 sati, kao i Šapcu u Kulturnom centru od 9 do 15 sati.

U četvrtak krv mogu dati građani Golupca ispred hotela Golubački grad gde će biti parkiran autobus od 9 do 14 sati, zatim u Obrenovcu u prostorijama Crvenog krsta od 10 do 16 sati, Biblioteci grada Beograda na Starom gradu od 12 do 16 sati.

U petak humanost mogu pokazati Lozničani u Vukovom domu od 10 do 16 sati, građani Ljiga na Trgu od 9 do 14 biće parkiran autobus i ispred starog Merkatora u Beogradu gde će biti parkiran autobus od 11 do 16 sati.

U subotu krv mogu dati meštani naselja Borča u autobusu koji će biti parkiran ispred Stop Shop od 11 do 16 sati, a u nedelju autobus će biti parkiran ispred BIG-a u narselju Rakovica od 10 do 15 sati.

Krv se može dati svakog radnog dana od 7 do 19 sati u zgradi Institutu, Svetog Save 39, subotom i praznicima od 8 do 15 sati, kao i u Urgentnom centru radnim danima od 10 do 15 sati.

"Svakoga dana nekome je potrebna krv! Oseti radost davanja, a neko će ti biti večno zahvalan!", poručuju iz Instituta za transfuziju krvi.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir