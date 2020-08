POSLE SUNCOBRANA OBAVEZNI KIŠOBRANI: Tokom dana bez oblaka, a onda sledi preokret! Evo šta nas očekuje i sledeće nedelje

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, toplo i sparno, na severozapadu suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima sa pojavom kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom

Vetar slab i umeren, severni i severoistocni. Jutarnja temperatura od 16 C do 20 C, a najvisa dnevna od 27 C do 33 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, toplo i sparno sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne i uveče sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab, istocni i severoistocni. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 32 C. Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 15. avgusta: U nedelju promenljivo oblačno i toplo, sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavina češćim u centralnim i južnim krajevima.

Od ponedeljka pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

(Kurir.rs/Tanjug)

