EPIDEMIOLOG KON O NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI: Evo šta će biti potrebno roditelji da rade deci koja svakog dana idu u školu

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je da će se u utorak na sednici Kriznog štaba biti doneta odluka o početku školske godine, a da je najverovatnije da će učeniti mlađih razreda, do četvrtog, eventualno petog, biti u školama, dok će za ostale biti kombinovana nastava, kao i da će biti drugačije za osnovce i srednjoškolce.

- Roditelji treba da znaju da samo zdravo dete može da ide u školu, pa će oni neki način biti naši saradnici u svemu ovome, što je i za očekivati. Biće potrebno svakog jutra da pogledaju dete i eventualno mu izmere temperaturu da se ne bi to prepuštalo samim školama. To je jedna stvar. S druge strane, biće potrebno da pomognu i da razgovaraju o tome sa svojim detetom. Smernice za to će se prikazivati i na televiziji u prilozima koje spremamo. Samo ponašanje u školi biće isto tako definisano kako za nastavnike, tako i za učenike. Neće to biti tako teško kao što na prvi mah izgleda, napraviće se tako da deci bude potpuno jasno - objasnio je epidemiolog.

On kaže da će najmlađi razredi, od prvog do četvrtvog nastavu obavljati u samoj školi, a sve što je do sada odlučeno podložno je promenama.

- Mislim da ćemo pažljivo pristupiti ovome jer postoje negativna iskustva vezana za polazak u škole. Tamo gde se nije baš temeljno razmšiljalo o potrebi održavanja distance, nošenja zaštite i korišćenja dezinfekcionih sredstva gdolazilo je do pojave širenje virusa u školama. Ono što je bitno naglasiti jeste da u tim mlađim uzrastima nemamo uopšte težih slučajeva obolevanja niti postoji visok nivo transmisije. Ta deca i kad obolevaju daleko manje prenose virus - rekao je Kon.

Biće u pripravnosti sve epidemiološke službe i pratiće se situacija zajedno Ministarstvom prosvete.

(Kurir.rs)

Kurir