UDŽBENICI, SVESKE, PRIBOR, PATIKE: Korona nametnula još jedan školski izdatak! Roditelji će nabavljati maske svojoj deci

BEOGRAD - Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da će roditelji obezbeđivati maske svojoj deci, ali i će škole morati da nabave određene rezervne količine.

"Već sam poslao uput Ministarstvu državne uprave i svim lokalnim samoupravama, da se sete da su one odgovorne kada su u pitanju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, jer oni plaćaju materijalne troškove. To su pismo već dobili da obezbede sve što je bilo preporučeno", rekao je ministar odgovarajući na pitanje ko će obezbeđivati makse.

Napomenuo je da je Ministarstvo prosvete nadležno za to na republičkom nivou za učeničke i studentske domove odnosno za studente i institute.

Upitan da li je preveliki teret stavlje na nastavnike da pripreme početak školske godine i da li je to previše posla za malo ljudi, on je rekao da smatra da nije pošto je ministarstvo već dalo dosta signala kako treba da se pripremi početak školske godine.

"Organizacija rada nije mnogo komplikovana, škole će dobiti modele", kazao je on i dodao da će i same dosta toga određivati, kao i da one imaju podršku ministarstva. Dodaje da su škole već dobile sve na gotovo, da dobijaju izveštaje i da će imati obuku, kao i da im je na raspolaganju poseban centar u ministarstvu.

Zamenica v.d. direktora Instituta Batut Darija Kisić Tepavčević kaže da je zadovoljavajuće i da se koristi u školi pamučna maska koja može da se pere i pegla, ali i da se maske tako nose da pokrivaju nos, usta i bradu.

Upitana šta se radi kada se pojave simptomi u školi, ona kaže da postoje jasne procedure, a sve kako niko sa bilo kakvim simptomima bilo kakve infekcije ne ide u školu: deca, nastavno i vannastavno osoblje.

Ako se desi da neko tokom školkih časova oseti simptome, ako su u pitanju nastavnici i vannastavno osoblje, treba da se jave što pre u najbližu kovid ambulantu, dok učenici to treba da kažu svom nastavniku ili učitelju i tada idu u posebnu sobu za izolaciju koja će biti opredeljena samo za tu situaciju.

Tu čekaju roditelje da ih onda odvedu u najbližu kovid ambulantu, rekla je ona i dodala da ako se ispostavi da je neko pozitivan na prisustvo virusa da se to prijavljuje nadležnom institutu koji će obaviti istraživanje i doneti odgovarajuće mere i postupke i eventualno epidemiološki nadzor u tom odeljenju.

Naredna pres konferencija će biti održana u petak u 15 časova, u Palati Srbija.

