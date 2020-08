POMAMA: Nestašica montažnih bazena za dvorišta!

Potražnja za ovom vrstom robe porasla 100 odsto u odnosu na 2019. jer ove godine zbog pandemije koronavirusa mnogi ne idu na more

Pandemija koronavirusa dovela je do masovnog pustošenja prodavnica koje su u svojoj ponudi imaju montažne kućne bazene raznih dimenzija i cena, što za posledicu ima njihovu nestašicu na tržištu Srbije!

Usled otežanih okolnosti za putovanje na more, građani su našli alternativnu opciju za odmor i rekreaciju, te su oni koji imaju uslove za postavljanje bazena u sopstvenom dvorištu pohrlili u prodavnice i bazeni su rasprodati brzinom svetlosti, što potvrđuju i trgovci.

Nestale sve zalihe

Najveći trgovinski lanci u ovu letnju sezonu ušli su sa spremnim zalihama, ali je potražnja, kako kažu, sasvim neočekivano uvećana gotovo za sto odsto u odnosu na prošlu godinu, tako da su zalihe montažnih bazena rasprodate već početkom leta. Bazeni su ovog leta najprodavanija i najisplativija roba. - Cene bazena u našim radnjama variraju od nekoliko hiljada dinara do nekoliko hiljada evra, zavisno od potreba kupaca. Veliki bazeni su rasprodati, te se sada na policama prodavnica uglavnom mogu naći dečji bazeni manjih dimenzija. Ove godine beležimo neverovatnu potražnju za bazenima. Sve zalihe koje smo imali brzo smo rasprodali i namera nam je da uvezemo dodatne količine, koje planiramo da prodamo do kraja ovog meseca. Primera radi, dok je za bazenima potražnja ogromna, ležaljke, suncobrani i dodatni rekviziti za more ne beleže rast prodaje, ona je na istom nivou kao i prošle godine - naveli su nam u jednom trgovinskom lancu.

Rasprodato

Uvidom u ponudu najpoznatijih internet prodavnica na gotovo svim proizvodima, odnosno artiklima bazena, piše „rasprodato“. Na drugoj strani, na sajtovima koji nude mogućnost kupoprodaje ponuda je šarolika. Tako je na Sasomange oglasniku kupci mogu naći potpuno nove bazene, kao i opremu za bazene po cenama ispod tržišnih. Ponuda je raznovrsna, dečji bazeni su od 2.000 dinara pa naviše, dok se veliki, porodični bazeni za pet osoba mogu kupiti po ceni već od 8.000 dinara. Ali i za one sa baš dubokim džepom ima bazena od bezmalo dva miliona dinara.

Saveti za održavanje Redovno testiranje bazenske vode

Svakodnevno filtrirati kompletnu zapreminu vode

Filtriranje vode obavljati na svakih 4-5 sati

Uklanjanje čestica prljavštine primenom filtera i usisivača

Hemijski tretman vode, regulisanje pH vrednosti i dezinfekcija vode

Cene Dečji bazeni od 650 dinara do 16.000

Porodični bazeni, gumeni 8.000-131.000

Montažni bazeni 131.000-1.938.000

