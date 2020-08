KAD SE ODELJENJE PODELI, KOD KOGA ĆE UČITELJ? Šta ako đak zaboravi masku, vraćaju ga kući? Šarčević o svemu do detalja

BEOGRAD - Profesori neće raditi dve smene, izjavio je prosvete Mladen Šarčević

Na pitanje ako u odeljenju ima 26 učenika i podele se na dve grupe, kada dolaze na nastavu, i da li i jednoj i drugoj grupi nastavu drži isti učitelj, ministar Šarčević odgovara je odgovorio da je poslato uputsvo svim školama i da je specifičan odnos prema zaposlenima, rekao je ministar jutros za TV Prva.

"Učitelj koji ima četiri časa po pola sata ima prostora da kad započne sa prvom grupom, nastavu nastavi i sa drugom grupom", rekao je za TV Prva Šarčević.

Prema njegovim rečima, to će biti isti učitelj. "Ne radi dve smene, ima svoju radnu normu", objasnio je Šarčević. On je dodao da će i oni koji su proglašeni kao tehnološki viškovi biti aktivirani.

Produženi boravak će funkcionisati, sve škole imaće isti broj grupa, kao i svoj prostor i svoje nastavnike. Šarčević je ukazao da sve, ipak, zavisi od epidemioloških uslova. I osnovci i srednjoškolci će imati mogućnost da se opredele za onlajn nastavu.

Kada je reč o maskama, on je zamolio premijerku da se obezbede sredstva gde to bude neophodno.

"Predlog je da roditelj obezbedi bar tri maske", rekao je Šarčević i dodao da će u školama biti i rezervnih za ne daj bože ako neko dete zaboravi uz napomenu da je ministarstvo dužno po zakonu da obezbedi maske i sredstva za dezinfekciju za studentske domove i visokoškolske ustanove.

Roditelj koji se plaši, ne mora u septembru da šalje dete u školu, nema pravdanja izostanaka

Ukoliko, zbog straha od virusa korona, roditelji na početku školske godine ne žele da decu šalju u školu, to neće morati da pravdaju, kaže ministar. "Roditelji koji u septembru ne žele decu da šalju u školu, neće to morati da pravdaju", naveo je ministar. Za nastavu u školi fokus će biti na učenicima nižih razreda i oni će nastavu pohađati u prepodnevnim satima. Tokom časova, kako je rekao, moraju se poštovati mere distance i za svakog učenika mora se obezbediti prostor od četiri kvadratna metra. To znači da će većina odeljenja morati da se deli i da u učionici neće biti više od 15 učenika. Za 542 škole od 1.192 postojećih u Srbiji neće biti potrebe da se odeljenja dele, jer nemaju više od 15 učenika. To su seoske škole, škole manjina, škole na KiM.