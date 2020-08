DOKTOR TIODOROVIĆ NAJAVIO NOVE MERE: Svakome je već jasno da ćemo morati da nastavimo da živimo sa virusom!

Broj novozaraženih polako opada, ako bismo nastavili da poštujemo mere kao do sada, do kraja avgusta možemo očekivati relativno smirivanje situacije.

Ovako komentariše trenutnu situaciju epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, član kriznog štaba za suzbijanje infekcije Covid-19.

- Da se razumemo, virus će i dalje biti tu, ali bi svakako trebalo da bude manje pozitivnih na dnevnom nivou, a to su ta takozvana sporadična javljanja koja podrazumevaju oko petoro novozaraženih bez preminulih - objašnjava dr Tiodorović.

Kako profesor Tiodorović objašnjava, situacija ide u dobrom smeru, a razlog je taj što se mere poštuju od strane stanovništva. Mere daju rezultate i tako bi trebalo da ostane, a svakome je već jasno da ćemo morati da nastavimo da živimo sa virusom.

- Do kraja avgusta može dosta toga da se sredi, a u septembru ako se budemo odgovorno ponašali mogli bismo da dopustimo održavanje pojedinih manifestacija koje su i te kako potrebne ljudima. Kako publici tako i organizatorima, ali i glumcima, muzičarima koji moraju od nečega da žive. Bolje je nešto organizovati i u manjem obimu nego nikako, ali uz strogo poštovanje mera. Nema epidemije, pandemije koja je samo zdravstveni problem, ona je i sociološki, psihološki, ekonomski i politički problem. Sve je to povezano - objašnjva doktor.

Ono što napominje jeste da će virus ostati među nama još neko vreme.

- Biće dobro ako svedemo na sporadične slučajeve i to će za nas biti veliki uspeh. Ono što dalje sledi moraćemo i mi da uvedemo mere ograničenja za neke zemlje, poput Azije, Afrike, Amerike, Južne Amerike pogotovo. Moraćemo da uvedemo ozbiljna ograničenja, karantin kako bismo ovu situaciju koju imamo sačuvali i odbranili - kaže epidemiolog.

Bez poštovanja mera nema ni stabilne situacije, objašnjavaju stručnjaci. Maske, dizinfekcija ruku, radnog i životnog prostora je neophodna, fizička distanca je takođe neophodna. Ako bi se neke manifestacije održale u septembru kada se očekuje da brojke budu sporadične, i dalje će biti neophodno poštovanje mera. Virus će ostati sa nama i to je ono čega moramo svi biti svesni.

- Mere moraju da se sprovode. Mi sada imamo jednu mirnu situaciju, ali je jako važno da ljudi primenjuju sve mere zaštite i da se ne zaborave i opuste kako je to bio slučaj nakon prvog popuštanja mera. Pre svega problem je nastao u Beogradu u ovom drugom piku, mere nisu poštovane, a s druge strane svedoci smo onih demonstracija i okupljanja pa smo imali veliki broj obolelih u julu. Sada imamo drugačiju sltuaciju i jedno stišavanje uz poštovanje svih mera i to ide u zadovoljavajućem pravcu. Ako bi se ovako nastavilo da narod poštuje mere, nosi maske, održava distancu, brojke će nastaviti da padaju, što je dobro. Danas sam prošao gradom, nisam video čoveka da je ušao u banku, tržni centar ili prodavnicu a da nije imao masku. To mnogo govori o tome da se mere poštuju. Mi moramo da nastavimo da živimo sa virusom, ali moramo i da menjamo svoje navike, što smo već do sada tokom svih ovih meseci shvatili i naučili - kaže profesor Tiodorović.

