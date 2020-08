PROBLEM: Produženi boravak muka i za škole i za roditelje!

Ministarstvo prosvete dostavilo je školama u Srbiji stručno uputstvo za organizaciju nastave od septembra i većina škola se već bacila na izradu plana. Način rada će se, kako Kurir saznaje, razlikovati od škole do škole, pa će tako časovi za đake od prvog do četvrtog razreda u nekim ustanova počinjati u osam i u 11 časova, a negde će satnica biti drugačija. U nekim školama će đaci od petog do osmog razreda ići prema kombinovanom modelu, dok će se u drugim pokušati sa sprovođenjem celokupne nastave u učionicama.

Pauza od 40 minuta

Ipak, najveći izazov će, kako kažu direktori osnovnih škola, biti da se organizuje produženi boravak za decu.

- Naša odeljenja su velika. Mali broj odeljenja ima ispod 30 učenika, pa će svako morati da se deli u dve grupe. Plan je da prva polovina odeljenja krene u osam časova. To će se završiti negde do 10.30. Tu bismo napravili veću pauzu od preporučene, od možda nekih 40 minuta, kako bismo bili sigurni da je dezinfekcija dobro obavljena. Časovi traju po pola sata, s pauzom od pet minuta i jednim većim odmorom od 15 minuta. Dobra je sugestija da imamo klizne početke, odnosno da, na primer, za prvake bude veća pauza posle drugog časa, a za drugake posle trećeg, kako ne bi svi u isto vreme bili na pauzi - kaže za Kurir Snežana Knežević, direktorka beogradske OŠ „Vladislav Ribnikar“.

Što se produženog boravka tiče, ona kaže da tu još nisu na pragu dobrog rešenja.

- Neki roditelji dece kojoj nastava počinje od 11 časova će imati potrebu da decu ostave u školi od osam časova. Treba obezbediti prihvat te dece, a potom i prve grupe koja završava u 10.30 časova, a i onda kada svi završe s nastavom, i dalje će postojati potreba da neka deca budu u školi - objašnjava Kneževićeva i dodaje da će se o ovom pitanju detaljno razgovarati u školi. Što se tiče učenika od petog do osmog razreda, Kneževićeva kaže da se traži rešenje da se i oni podele u dve grupe, i da u popodnevnoj smeni prate nastavu sve vreme iz učionica.

U OŠ „Drinka Pavlović“ u Beogradu će, kako kaže direktor Jole Bulatović za Kurir, stariji razredi ići najverovatnije po kombinovanom modelu:

Sala bez ventilacije

- Prostora imamo koliko imamo i ne verujem da ćemo druge prostorije preuređivati u učionice. Fiskulturnu salu nećemo koristiti, jer nema prirodnu ventilaciju. Učenici će morati da se dele u dve grupe. Moramo organizovati produženi boravak, a treba iskombinovati i raspored predavanja s programom na RTS da ne bi dolazilo do preklapanja.

DRAGANA SOĆANIN DA OD OSAM MOGU DA UĐU Dragana Soćanin iz udruženja Roditelj kaže za Kurir da su mnoge stvari još nejasne oko početka školske godine: - Šta se dešava sa učenicima i profesorima ako se neko razboli. Da li svi idu u karantin?! Da li će nekim pravilnikom biti predviđeno da roditelj može da izostane s posla ako je dete u karantinu? Deci se mora obezbediti boravak u školama od osam ujutru bez obzira na to kada ulaze u učionice. foto: Zorana Jevtić

MLADEN ŠARČEVIĆ STUDENTI KAO ISPOMOĆ Mladen Šarčević, ministar prosvete, kaže za Kurir da se kod produženog boravka može javiti i problem s nedostatkom osoblja, ali da će ministarstvo to rešavati pojedinačno: - Postigli smo dogovor sa učiteljskim fakultetima da studenti završnih godina i master studija kroz realizaciju prakse pomognu oko boravka i svuda gde je potrebno, a pozvali smo i tehnološke viškove da se uključe. Nastavni kadar neće raditi prekovremeno. foto: Zorana Jevtić

