VLADICA STANOJEVIĆ POD ISTRAGOM: Direktor doma za stare u Kragujevcu tereti se za trovanje štićenika lekom za životinje!

Vladica Stanojević, direktor Zavoda za smeštaj odraslih lica "Male pčelice" iz Kragujevca, ustanove za zbrinjavanje odraslih osoba ometenih u razvoju, i doktorka iz ove ustanove uhapšeni su juče zbog sumnje da su za lečenje štićenika koristili "medimektin", lek koji se inače koristi za lečenje životinja. Inače, Stanojeviću se na teret stavljaju i razne finansijske mahinacije, kojima je bio sklon kao direktor Zavoda.

Opasno Inače, lek "medimektin" se može izdavati samo na recept veterinara i koristi se isključivo za lečenje goveda, svinja i ovaca, i to pod posebnim uslovima, u skladu s njihovim uzrastom. Lek se ne koristi kod krava i ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi. Prema saznanjima portala Objektiv, u Zavodu za smeštaj odraslih lica "Male pčelice" pojavila se šuga i mnogi štićenici su oboleli od ove zaraze. Pojavu šuge u svom objektu direktor Stanojević pokušao je da prikrije tako što je doktorki Zavoda izdao naređenje da obolele leči lekom "medimektin". Odmah po dobijanju prijave policija je uhapsila doktorku i direktora.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević istakao je da ministarstvo nastavlja s pojačanim kontrolama u svim ustanovama, te da će odgovarati svako ko ne radi u skladu s propisima. - Svako ko ne radi u skladu sa zakonom i ko pravi prekršaje treba da bude uhapšen i procesuiran u skladu sa zakonom - podvukao je Đorđević.

Pojačan inspekcijski nadzor Posebni savetnik ministra Ana Đokić istakla je da je ovo hapšenje još jedan rezultat pojačanog inspekcijskog nadzora, i da će ministarstvo nastaviti da radi na tome da se procesuiraju svi oni koji ne rade u skladu sa zakonom. - Mi smo pokrenuli pojačane inspekcijske nadzore u svim oblastima, pa tako i u sistemu socijalne zaštite. To je još jedna u nizu akcija kojima smo uspeli da otkrijemo nepravilnosti, koje smo prijavili MUP i tužilaštvu na dalje postupanje. To je još jedna u nizu situacija, poput one u Nišu, gde smo mi bili ti koji su primetili propuste od strane direktora gerontološkog centra u vezi s koronom i taj slučaj smo prijavili policiji - navela je Đokićeva. Podsetimo, Zavod za smeštaj odraslih lica "Male pčelice" postoji od 1972. godine, ima 885 korisnika, a u sastavu Zavoda je obradivo zemljište na površini od 17 hektara, farme kokošaka, svinja i goveda.

Stanojević na izborima bio na dve liste Kandidat za gradonačelnika Kragujevca Vladica Stanojević je inače i član Srpske napredne stranke, a na poslednjim lokalnim izborima kandidovao se za gradonačelnika Kragujevca, formiravši Grupu građana sa nezadovoljnim članstvom SNS. Stanojević tokom izborne kampanje nije krio da je nezadovoljan radom gradonačelnika Radomira Nikolića, koji je iz iste stranke. U svojim naporima za kandidaturu za gradonačelnika imao je podršku dela članstva iz Gradskog odbora SNS, a u više navrata isticao je da neće napustiti SNS jer na republičkom nivou podržava politiku predsednika Aleksandra Vučića. Njegova Grupa građana nije prešla cenzus na poslednjim izborima u Kragujevcu.

