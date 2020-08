DOKTOR MILAN ELENKOV POBEDIO KORONU: Virus je odlučio da me slomi, ali je borba lekara bila presudna

Dr Milan Elenkov konačno je juče izašao s intenzivne nege KC Niš na odeljenje, na radost svih kolega koji su se borili za njegov život.

- Bio sam na dežurstvu u opštoj bolnici u Pirotu, gde sam anesteziolog. Došao je deka koji se otrovao etanolom, a u istom mahu zvali su s ginekologije da idem na hitan carski rez jer je beba ugrožena. Odlazim do prijema s anestetičarkom, deka je prestajao da diše, odvodimo ga na respirator, pa trčimo na carski. I tu negde, u tom svlačenju i oblačenju na trk, kontaminirali smo se. Ispostavilo se sutradan da je deka bio pozitivan - priča dr Elenkov, koji je trebalo opet iz Pirota da pređe u kovid bolnicu KC Niš, gde je pomagao prva tri meseca epidemije.

Prve simptome dobio je peti dan, a anestetičarka sedmi. Oboje su zaglavili u bolnici, s tim što je ona već izašla.

- Sve sam uradio što je trebalo, testirao se, smešten sam na Infektivnu u KC Niš, bukvalno od prvog dana dobio sam svu moguću terapiju. Ali virus je išao i išao, imam utisak da on odlučuje bez obzira na to što su doktori sve uradili. Petog dana na Infektivnoj kreće kompletni slom sistema, nemam vazduha, pojavljuju se promene na plućima. Profesor Radmilo Janković me prebacuje na Kliniku za anesteziju. Prvi sam koji je primio plazmu rekonvalescenata, stigla je oko tri noću. Posle 12 sati dali su mi i drugu jedinicu plazme - priča Elenkov.

Bio je na neinvazivnoj ventilaciji sa ogromnim protokom kiseonika, do 70 litara u minuti, što je trajalo četiri-pet dana.

- I jetra mi je malo stradala, da li zbog lekova, da li zbog korone. Trebaće vremena da se to sanira. Sad sam dobro, na odeljenju sam. A ne znam da li mi je teže mozak i to što sam se kao doktor svega nagledao, ili to što sam sad bio pacijent - kaže Elenkov i dodaje da ima majku i oca, ali da je uspeo da ih sačuva od korone.

Kurir.rs, J. S./ Foto: Printscreen

