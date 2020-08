MUČENJE DO CRNE GORE: Vožnja zbog radova traje i dva sata duže

Pojedini turisti željni mora i odmora pohrlili su u Crnu Goru čim je ta zemlja otvorila rampu za naše državljane. Međutim, zbog radova na putevima kroz Srbiju putešestvije do mora i uživanja na plaži je, prema iskustvima naših turista koji su već stigli u Crnu Goru, duže i za skoro dva sata!

Signalizacija

Samo na deonici Preljina-Čajetina, kako saznajemo, putuje se sat vremena duže nego što je uobičajeno.

- Putovao sam s porodicom od Beograda do Herceg Novog skoro devet sati, i to bez čekanja na granici, iako mi je za to inače potrebno oko sedam sati. Najgore je bilo na putu od Preljine do Čajetine, dugom oko 90 km, koji smo prošli za čak dva sata i 10 minuta. Svi smo unervozili jer nismo očekivali da će biti toliko komplikovano doći do Crne Gore - objašnjava M. S. iz Beograda. Da je trenutno u toku više ozbiljnijih radova na putevima do Crne Gore, vidi se i na mapi JP „Putevi Srbije“ na njihovom zvaničnom sajtu. Većina građana, koji idu iz pravca Subotice, Novog Sada i Beograda, odlučuje se da jednim delom koristi auto-put Miloš Veliki, pa nastavi magistralnim putevima preko Čačka, Požege i Užica ka granici sa Crnom Gorom. Međutim, na potezu od skretanja za Lučane, pa sve do iza Požege već su velike gužve i saobraćaj se odvija pomoću signalizacije. Radovi su i na deonici Pakovraće-Užice, kao i na deonici Kneževići - Bela Zemlja - Užice.

Turisti koji putuju iz Srema, ukoliko idu auto-putem Zagreb-Beograd, takođe će naići na radove, pa je bolja opcija da krenu preko Šapca ka Obrenovcu i uključe se na auto-put Miloš Veliki.

Zabavite decu

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže da nije problem samo to što put do Crne Gore duže traje već i to što se usled gužvi vozači unervoze, pa počnu da se ponašaju rizično:

- Gužve unervoze mnoge vozače, pa kada prođu zastoj, često daju po gasu i ponašaju se kao pušteni s lanca. Onda kreću rizična preticanja i druge vratolomije koje mogu dovesti i do tragedije. Stoga bi putari trebalo da vode računa kada izvode radove, a vozači da koriste Gugl mape, koje pokazuju i gde su gužve, kao i potencijalni alternativni pravac. Za vozače je veoma bitno da se naoružaju strpljenjem, da ponesu veće količine vode i hrane, a savet roditeljima je da ponesu i neke zanimacije za decu, jer se u gužvama često deca unervoze, a onda se to prenese na vozača, koji kasnije pravi nesmotrene poteze - upozorava Okanović.

Gde su gužve i zastoji l Na deonici Obrenovac-Ub do 18. avgusta od sedam do 18 časova će se izvoditi radovi na košenju i sakupljanju trave sa bankine i putnog zemljišta, pa je zatvorena zaustavna traka

l Na državnom putu II B reda broj 408, na deonici Markovica-Lučani, saobraćaj je preusmeren na asfaltni put u dužini od 200 m zbog radova na sanaciji kosina Lučanskog potoka

l Na državnom putu I B reda broj 23, deonica Pakovraće (Markovica) - Užice zbog radova na pojačanom održavanju saobraćaj se odvija naizmenično

l Na državnom putu I B reda broj 23 i I B reda broj 28, deonica Kneževići - Bela Zemlja - Užice, saobraćaj se odvija naizmenično. Radovi su svakog radnog dana od sedam do 16, subotom od sedam do 15

l Na državnom putu I B reda broj 23 i 28, deonica Kneževići - Bela Zemlja - Užice, saobraćaj se preusmerava preko novoizgrađene devijacije kod petlje Sušica zbog radova na sanaciji nadvožnjaka „Kneževići“

l Na delu državnog puta I A reda broj 3, petlja Sremska Mitrovica - petlja Ruma (Voganj), izvode se radovi na zameni odbojne ograde u razdelnom pojasu i zatvorena je preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom trakom, u smeru ka Beogradu

l Na državnom putu I A reda broj 3, na deonici od petlje Ruma do petlje Pećinci, u toku izvođenja radova saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci auto-puta (smer Ruma-Pećinci).

