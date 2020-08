PAPRENO: Za đake obavezne hirurške maske, pa samo za jedno dete mesečno treba do 3.200 dinara

Đaci će od 1. septembra biti u obavezi da u školi nose maske, i to one hirurške, troslojne, dok upotreba platnenih, koje mnogi sugrađani koriste jer su povoljnije - neće biti dopuštena!

S obzirom na to da se cene maski u maloprodaji kreću od 20 pa čak do 80 dinara, to znači da će, pored udžbenika, svezaka, školskog pribora i jesenje garderobe, roditelji morati da izdvoje mesečno između 800 i 3.200 dinara samo za ovu zaštitnu opremu! Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba, ponovio je juče da će za učenike od petog do osmog razreda, u zavisnosti od škole, nastava najverovatnije biti kombinovana, a za sve one koji lekcije budu pratili u školi, kako je naglasio, nošenje maski će biti obaveza. A planirano je da niži razredi od prvog do četvrtog svaki dan idu u školu.

Nikako jednoslojne

- To ne treba da budu jednoslojne platnene maske, već troslojne maske. To je vrlo važno i nije svejedno. Ukoliko se mere budu poštovale, onda neće morati da se radi potpuna izolacija svakog odeljenja u koje uđe virus - rekao je Kon za TV Pink i dodao da se epidemija u Srbiji na nekim nivoima stabilizovala. Preporuka za nošenje troslojnih maski u skladu je sa smernicama Svetske zdravstvene organizacije, u kojima se navodi da se efikasnim zaštitnim maskama smatraju one koje imaju svojevrsni „filter“ između unutrašnjeg i spoljnjeg sloja maske. Međutim, ove maske namenjene su za jednokratnu upotrebu i preporučuje se da se menjaju na svaka dva do tri sata, odnosno da se odmah promene ukoliko se pokvase ili ovlaže od kijanja ili kašljanja. Cena u veleprodaji je oko 16 dinara, dok u maloprodaji koštaju od 20 pa do čak 80 dinara. To znači da će roditelji u ove svrhe, ukoliko ih mališan promeni samo dva puta u toku školskog dana, izdvajati između 40 i 160 dinara dnevno, to jest između 800 i 3.200 dinara za mesec dana. A u posebno nezavidnoj situaciji će se naći roditelji koji imaju dva ili više školaraca.

Epidemiolog dr Radmilo Petrović rekao je za Kurir da pamučne maske imaju velike pore, dok hirurške zaustavljaju i sitnije čestice. I pored toga, hirurške maske ne treba nositi duže od tri sata.

Prof. dr Žarko Ranković, infektolog i član kriznog štaba u Nišu, naveo je za Kurir da su istraživanja koja su rađena u svetu pokazala da najbolju zaštitu pružaju N95 maske, nakon toga hirurške, dok su na poslednjem mestu platnene.

Gustina materijala

- Razlika između hirurških i platnenih maski je u gustini materijala od kojeg su pravljene, odnosno u veličini pora koje postoje u njima. Platnene maske se veoma brzo ovlaže od vazduha koji izdišemo i onda nisu toliko efikasne kao druge - objasnio je dr Ranković, koji dodaje da je veći problem to što će deca u školama, ukoliko ih nastavnici budu kontrolisali, nositi masku, a onda posle časova nastaviti druženje bez bilo kakve zaštite.

O troslojnim maskama l Pružaju zaštitu od bakterija i štetnih čestica u vazduhu l Efikasnost u filtriranju bakterija (BFE) obično je 80 odsto l Otporne su na vlagu l Ne sadrže lateks

Smernice Ministarstva l Učenik treba da nosi masku pri ulasku u školu do dolaska do svoje klupe l Maska se obavezno koristi i prilikom odgovaranja i svakog razgovora l Obavezna je i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, odlaska na odmor ili u toalet l Preporučuje se da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali se ona može odložiti dok učenik sedi u klupi i sluša nastavu

