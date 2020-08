VMA DOBIO GAMA KAMERU: Pomoć u lečenju malignih bolesti, zakazivanje moguće od ponedeljka

Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas rekonstruisani deo Instituta za nuklearnu medicinu Vojnomedicinske akademije koji je opremljen dvema najsavremenijim gama kamerama, uređajima koji se koriste za preciznu dijagnostiku različitih oboljenja, a posebno malignih bolesti.

Kako je naglasio ministar odbrane, Vojnomedicinska akademija je svakako jedna od naših najcenjenijih zdravstvenih institucija, a da bi takva i ostala potrebni su ljudi, ali i ulaganje u tehniku.

foto: Mod.gov.rs

- Otvaranjem gama kamere, poslednjim pripremama za njen rad, završavanjem poslednje faze obuke i mogućnošću da naši pacijenti već od ponedeljka počnu da zakazuju preglede na gama kameri, Vojnomedicinsku akademiju smo učinili još savremenijom i još opremljenijom. Gama kamera je sam svetski vrh. Ono što imaju drugi instituti u svetu sada ima i naša Vojnomedicinska akademija - rekao je ministar Vulin i dodao da se ulaganje u zdravstvo i u vojno zdravstvo „uvek vraća i uvek isplati“.

foto: Mod.gov.rs

- Mi smo se pokazali kao dobar, žilav, kao veoma efikasan zdravstveni sistem u borbi protiv pandemije, između ostalog zato što smo kontinuirano ulagali u vojno zdravstvo. Prošle godine smo u vojno zdravstvo primili oko 500 sestara, lekara, nemedicinskog osoblja, pripremajući se za sve što može da nam se desi. I sada nastavljamo sa ulaganjem, opremanjem i možemo da kažemo da se Vojnomedicinska akademija vraća tamo gde joj je uvek i bilo mesto i gde vojno zdravstvo treba da bude - među najbolje, najopremljenije, najobučenije, najobrazovanije. Vojnomedicinska akademija je na usluzi vojnim osiguranicima, ali i civilnim. Za vreme kovida radila je kao nekovid bolnica, bolnica za sve pacijente i tako radi još uvek - istakao je ministar odbrane i poručio da je svako ulaganje u Vojnomedicinsku akademiju ulaganje u kvalitet života svih građana Srbije.

Načelnik Vojnomedicinske akademije pukovnik dr Miroslav Vukosavljević naglasio je da je novi dijagnostički uređaj SPECT CT jedan od retkih u zemlji, a prvi u Beogradu, koji će omogućiti kompletnu dijagnostičku lepezu testova u Institutu za nuklearnu medicinu.

foto: Mod.gov.rs

- Puštanjem u rad upotpunili smo dijagnostičku lepezu naših usluga koje pruža Vojnomedicinska akademija, na sreću i zadovoljstvo naših pacijenata. Čekali smo renoviranje s obzirom na to da je reč o veoma osetljivim aparatima koji zahtevaju dozvole od agencije, kako za jonizujuće zračenje tako i od Instituta za nuklearne nauke „Vinča“. Sve smo to dobili - rekao je pukovnik Vukosavljević. Govoreći o značaju rekonstrukcije i opremanju gama kamerama, načelnik Instituta za nuklearnu medicinu VMA pukovnik doc. dr Dragan Pucar rekao je da je to vrhunska dijagnostika koja je napredna u svetu i da „sada možemo lakše da se uhvatimo u koštac sa najtežim medicinskim problemom“. - Dobili smo mogućnost da upotrebom SPECT studija kojom želimo presek ne samo planarne slike, dobijamo tačnu lokalizaciju oboljenja, najčešće onkoloških pacijenata. Takođe, dobili smo mogućnost za još boljom rezolucijom hibridne kamere koja preklapa sliku koja se dobija CT-om i SPECT-om - istakao je dr Pucar.

foto: Mod.gov.rs

Vrednost investicije koja obuhvata nabavku novih medicinskih uređaja i rekonstrukciju dela Instituta za nuklearnu medicinu VMA, površine od 245 kvadratna metra, iznosi oko 150 miliona dinara.

Gama kamera je osnovni uređaj za izvođenje scintigrafije - bezbolne neinvazivne dijagnostičke metode tokom koje se delovi tela izlažu gama zracima, a detekcijom nakupljanja gama zračenja prate i otkrivaju poremećaji u organizmu. Noviji uređaji (dvoglave gama kamere - SPECT - Single Photon Emission Computed Tomography) davanjem senzitivnijih slika preseka organa obezbeđuju bržu i tačniju dijagnozu u brojnim kliničkim disciplinama - kardiologiji, endokrinologiji, onkologiji, nefrourologiji, gastroenterohepatologiji, neurologiji.

Jedna od gama kamera u Institutu poseduje i radiološki uređaj (CT) koji omogućava tačniju lokalizaciju promena viđenih SPECT-om. Kombinovanjem obe tehnike dobijaju se fuzione slike koje daju i podatke o funkciji (SPECT) i podatke o anatomiji (CT). Ovu savremenu nuklearno-medicinsku metodu odlikuje veoma malo izlaganje zračenju i smatra se dragocenom u ranoj dijagnostici i uspešnom lečenju.

Obilasku su prisustvovali i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Bojan Jocić i načelnik Uprave za vojno zdravstvo general-major dr Uglješa Jovičić.

