DIREKTOR KCS UPOZORIO: Biće novog zaražavanja na jesen, a evo šta predstavlja POSEBAN RIZIK

Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin izjavio je da je ova ustanova spremna za dolazak "novog" talasa korone na jesen.

Ašanin je naglasio važnost Infektivne klinike, kao osnovne kovid bolnice, rekavši da je ona podnela najveći udar.

"U trijažnoj jedinici je više od 21.000 pacijenata pregledano, 1.500 lečeno, to je ogroman posao. Početkom juna bio je drugi talas, imali smo i 350 pacijanata i uz ostale jedinice, između 500 i 600. Na Infektivnoj sada imamo ispod 100 pregleda dnevno, do pre dve nedelje bilo 100 posto popunjeni kapaciteti, a sada su dve trećine", rekao je on.

Ipak, on smatra da je situacija u Beogradu i Srbiji bolja mada poziva na oprez.

"Kad je počeo drugi talas, poslednje dve nedelje juna, početkom jula i tokom celog jula mi smo u prijem odeljenju Infektivne klinike imali oko 350 pacijenata, ako se uzmu u obzir i ostali prijemno-trijažni centri u Beogradu, mi smo imali između 500 i 600. U ovom momentu mi imamo, što se tiče Infektivne klinike KCS, poslednjih dana, imamo ispod 100 pregleda dnevno", objasnio je Ašanin.

Ašanin kaže da je trenutno zaraženo 47 pozitivno, odnosno 12 lekara i 35 medicinskih sestara. A 62 medicinska radnika je u izolaciji, od čega je 12 lekara.

Ašanin je uveren da će biti novog zaražavanja i u septembru.

"Sigurno je da će biti novog zaražavaja, a u kojoj meri - to ćemo da vidimo. Otvaraju se rizične situacije, a to je povratak studenata, otvaraju se škole, ne znamo i kako će odlazak naših građana na letovanje da se odrazi na situaciju, pogotovo kad je reč o povratku onih koji su boravili u zemljama gde je velika stopa zaraznosti kao što su Hrvatska, Rumunija, Severna Makedonija... To su okolnosti koje mogu biti rizične", zaključio je Ašanin.

(Kurir.rs/TV Prva/Foto: Printscreen Youtube TV Prva)

Kurir