DOKTOR KON: 100 novozaraženih nije realan broj, a evo da li će karantin biti obavezan za Srbe koji se vrate iz CG

Jučerašnji podatak da je u Srbiji još 100 osoba zaraženo korona virusom je značajan i ohrabrujući, ali se čini da nije potpuno realan jer se nedeljom manji broj građana javlja u kovid ambulante, izjavio je epidemiolog Predrag Kon.

Kon, koji je član Kriznog štaba, rekao je da se očekuje da broj novozaraženih bude između 100 i 200.

- Virus je još prisutan i on uvek traži put prenosa na drugu osobu jer je to njegov način opstanka - istakao je Kon i ponovo ukazao na važnost nošenja maski i držanja fizičke distance, jer je to dalo rezulatate.

Kon je naglasio da se u Evropi povećava aktivnost virusa i da to može da se desi i u Srbiji.

Epidemiolog nije odbacio mogućnost da za građane Srbije bude uvedena mera karantina po povratku iz inostranstva.

- Naši građani tek ulaze u Crnu Goru, pitanje je šta će biti kad se budu vraćali Tako da ne bi trebalo nikom da bude iznenađenje ako se uvede mera karantina - rekao je Kon za TV Prva, ali je istakao da je to njegovo lično mišljenje.

Dr Kon je rekao da se otvaranjem granica povećava i epidemiološki rizik i dodao da svako ko priča drugačije "ne zna šta priča".

- O tome moramo da raspravljamo. Mere u odnosu na BiH i Crnu Goru su i te kako pod uticajem politike. Neću više o tome da govorim - rekao je Kon.

(Kurir.rs/ Tanjug)

Kurir